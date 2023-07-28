В Литве хотят лишить фигуристку Дробязко гражданства из-за выступления в шоу Навки

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Маргариту Дробязко хотят лишить литовского гражданства за поддержку РФ Фото:

В Литве хотят лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Она приняла участие в ледовом шоу российской фигуристки Татьяны Навки, которая также является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. С соответствующим обращением выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой принять решение о лишении российской танцовщицы Маргариты Дробязко литовского гражданства», — отмечается на сайте Литовского национального радио и телевидения. Соответствующая просьба связана с тем, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой и участвует в ее мероприятиях. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году. При этом она родилась в России.

Навка назвала такое заявление МИД Литвы абсурдным, передает MK.RU. Еще в прошлом году в Литве предлагали лишать гражданства иностранцев за поддержку России. В связи с этим разрабатывались соответствующие поправки. На это отреагировал Песков, подчеркнув, что некоторые страны «переходят границы разумного».

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В Литве хотят лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Она приняла участие в ледовом шоу российской фигуристки Татьяны Навки, которая также является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. С соответствующим обращением выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. «Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой принять решение о лишении российской танцовщицы Маргариты Дробязко литовского гражданства», — отмечается на сайте Литовского национального радио и телевидения. Соответствующая просьба связана с тем, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой и участвует в ее мероприятиях. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году. При этом она родилась в России. Навка назвала такое заявление МИД Литвы абсурдным, передает MK.RU. Еще в прошлом году в Литве предлагали лишать гражданства иностранцев за поддержку России. В связи с этим разрабатывались соответствующие поправки. На это отреагировал Песков, подчеркнув, что некоторые страны «переходят границы разумного».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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