В Литве хотят лишить фигуристку Дробязко гражданства из-за выступления в шоу Навки

28 июля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Маргариту Дробязко хотят лишить литовского гражданства за поддержку РФ Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости В Литве хотят лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Она приняла участие в ледовом шоу российской фигуристки Татьяны Навки, которая также является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. С соответствующим обращением выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. «Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой принять решение о лишении российской танцовщицы Маргариты Дробязко литовского гражданства», — отмечается на сайте Литовского национального радио и телевидения. Соответствующая просьба связана с тем, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой и участвует в ее мероприятиях. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году. При этом она родилась в России. Навка назвала такое заявление МИД Литвы абсурдным, передает MK.RU . Еще в прошлом году в Литве предлагали лишать гражданства иностранцев за поддержку России. В связи с этим разрабатывались соответствующие поправки. На это отреагировал Песков, подчеркнув, что некоторые страны «переходят границы разумного».

В Литве хотят лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Она приняла участие в ледовом шоу российской фигуристки Татьяны Навки, которая также является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. С соответствующим обращением выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. «Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой принять решение о лишении российской танцовщицы Маргариты Дробязко литовского гражданства», — отмечается на сайте Литовского национального радио и телевидения. Соответствующая просьба связана с тем, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой и участвует в ее мероприятиях. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году. При этом она родилась в России. Навка назвала такое заявление МИД Литвы абсурдным, передает MK.RU. Еще в прошлом году в Литве предлагали лишать гражданства иностранцев за поддержку России. В связи с этим разрабатывались соответствующие поправки. На это отреагировал Песков, подчеркнув, что некоторые страны «переходят границы разумного».