27 июля 2023

Командир добровольческого подразделения похвалил губернатора Моора за помощь земляками в зоне СВО. Видео

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Командир поблагодарил главу региона со сцены ДК «Нефтяник» Фото:

Командир добровольческого подразделения, участвующего в специальной военной операции, в преддверии празднования Дня города в Тюмени поблагодарил губернатора области и горожан за поддержку земляков. Видео с речью бойца опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.

«Для нас очень важно, что наш губернатор неоднократно был там и был не в глубоком тылу, он был недалеко от переднего края. Мы это ценим!» — рассказал военный. Мужчина приехал в Тюмени в отпуск и в преддверии празднования Дня города выразил свою благодарность со сцены ДК «Нефтяник».

В феврале 2023 года губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в ЛНР передал командирам тюменских подразделений дополнительную военную технику. Там же он пообщался с военными и командирами подразделения «Кедр».

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Командир добровольческого подразделения, участвующего в специальной военной операции, в преддверии празднования Дня города в Тюмени поблагодарил губернатора области и горожан за поддержку земляков. Видео с речью бойца опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Для нас очень важно, что наш губернатор неоднократно был там и был не в глубоком тылу, он был недалеко от переднего края. Мы это ценим!» — рассказал военный. Мужчина приехал в Тюмени в отпуск и в преддверии празднования Дня города выразил свою благодарность со сцены ДК «Нефтяник». В феврале 2023 года губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в ЛНР передал командирам тюменских подразделений дополнительную военную технику. Там же он пообщался с военными и командирами подразделения «Кедр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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