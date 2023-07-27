Командир добровольческого подразделения похвалил губернатора Моора за помощь земляками в зоне СВО. Видео

28 июля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Командир поблагодарил главу региона со сцены ДК «Нефтяник» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Командир добровольческого подразделения, участвующего в специальной военной операции, в преддверии празднования Дня города в Тюмени поблагодарил губернатора области и горожан за поддержку земляков. Видео с речью бойца опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Для нас очень важно, что наш губернатор неоднократно был там и был не в глубоком тылу, он был недалеко от переднего края. Мы это ценим!» — рассказал военный. Мужчина приехал в Тюмени в отпуск и в преддверии празднования Дня города выразил свою благодарность со сцены ДК «Нефтяник». В феврале 2023 года губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в ЛНР передал командирам тюменских подразделений дополнительную военную технику. Там же он пообщался с военными и командирами подразделения «Кедр».

Командир добровольческого подразделения, участвующего в специальной военной операции, в преддверии празднования Дня города в Тюмени поблагодарил губернатора области и горожан за поддержку земляков. Видео с речью бойца опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Для нас очень важно, что наш губернатор неоднократно был там и был не в глубоком тылу, он был недалеко от переднего края. Мы это ценим!» — рассказал военный. Мужчина приехал в Тюмени в отпуск и в преддверии празднования Дня города выразил свою благодарность со сцены ДК «Нефтяник». В феврале 2023 года губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в ЛНР передал командирам тюменских подразделений дополнительную военную технику. Там же он пообщался с военными и командирами подразделения «Кедр».