Губернатор Моор передал технику тюменским бойцам на СВО

Губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в ЛНР передал командирам тюменских подразделений дополнительную военную технику. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«Передал в подразделения комплекты цифровой шифрованной связи и квадрокоптеры. Заодно зафиксировали с коллегами другие моменты, по которым можем оказать поддержку. Это касается и тех подразделений, которые выполняют задачи не только на луганском, но и на херсонском и донецком направлениях», — рассказывает губернатор.
Во время рабочего визита в ЛНР губернатор встретился с бойцами подразделения «Кедр». Александр Моор отметил, что привез на передовую настоящую сибирскую погоду.
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