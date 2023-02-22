Губернатор Моор передал технику тюменским бойцам на СВО

23 февраля 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Электронику губернатор лично передал командирам в рамках рабочего визита в ЛНР Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в ЛНР передал командирам тюменских подразделений дополнительную военную технику. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. «Передал в подразделения комплекты цифровой шифрованной связи и квадрокоптеры. Заодно зафиксировали с коллегами другие моменты, по которым можем оказать поддержку. Это касается и тех подразделений, которые выполняют задачи не только на луганском, но и на херсонском и донецком направлениях», — рассказывает губернатор. Во время рабочего визита в ЛНР губернатор встретился с бойцами подразделения «Кедр». Александр Моор отметил, что привез на передовую настоящую сибирскую погоду.

Губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в ЛНР передал командирам тюменских подразделений дополнительную военную технику. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. «Передал в подразделения комплекты цифровой шифрованной связи и квадрокоптеры. Заодно зафиксировали с коллегами другие моменты, по которым можем оказать поддержку. Это касается и тех подразделений, которые выполняют задачи не только на луганском, но и на херсонском и донецком направлениях», — рассказывает губернатор. Во время рабочего визита в ЛНР губернатор встретился с бойцами подразделения «Кедр». Александр Моор отметил, что привез на передовую настоящую сибирскую погоду.