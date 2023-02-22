22 февраля 2023
21 февраля 2023

Губернатор Моор передал технику тюменским бойцам на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень , моор александр
Электронику губернатор лично передал командирам в рамках рабочего визита в ЛНР Фото:

Губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в ЛНР передал командирам тюменских подразделений дополнительную военную технику. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Передал в подразделения комплекты цифровой шифрованной связи и квадрокоптеры. Заодно зафиксировали с коллегами другие моменты, по которым можем оказать поддержку. Это касается и тех подразделений, которые выполняют задачи не только на луганском, но и на херсонском и донецком направлениях», — рассказывает губернатор.

Во время рабочего визита в ЛНР губернатор встретился с бойцами подразделения «Кедр». Александр Моор отметил, что привез на передовую настоящую сибирскую погоду.

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Губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в ЛНР передал командирам тюменских подразделений дополнительную военную технику. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. «Передал в подразделения комплекты цифровой шифрованной связи и квадрокоптеры. Заодно зафиксировали с коллегами другие моменты, по которым можем оказать поддержку. Это касается и тех подразделений, которые выполняют задачи не только на луганском, но и на херсонском и донецком направлениях», — рассказывает губернатор. Во время рабочего визита в ЛНР губернатор встретился с бойцами подразделения «Кедр». Александр Моор отметил, что привез на передовую настоящую сибирскую погоду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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