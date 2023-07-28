Уголовное дело тренера челябинской конной школы отправили на проверку

Руслан Горбунов заявил об отказе от показаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 28 июля отправил уголовное дело в отношении тренера конной школы «Рифей» Светланы Дубовик и бизнесмена Руслана Горбунова, обвиняемых в мошенничестве, на проверку в СКР. Как сообщает корреспондент URA.RU, поводом стала жалоба коммерсанта на сотрудников правоохранительных органов.

«Подсудимый Горбунов заявил, что отказывается от показаний, которые он дал на первом допросе. Он считает, что его вынудили оговорить себя, он давал показания под моральным давлением со стороны оперативников. Также он указал, что в ходе обыска по месту его проживания и работы на него также морально воздействовали», — передает корреспондент URA.RU.

Также сторона защиты указала на то, что допрос Горбунова осуществлялся без его адвоката. А такой допрос, в свою очередь, является незаконным.

Для дачи показаний в суд был вызван следователь, осуществлявший допрос Горбунова. Он пояснил, что после задержания у бизнесмена не было своего адвоката. Тогда ему предоставили защитника и начали допрос.

«В ходе заседания адвокат Горбунова указал следователю на ряд упущений при заполнении протокола допроса. Судья Неля Яруллина подытожила, что он не объяснил Горбунову существо подозрений. А раз разговор идет уже о превышении полномочий со стороны правоохранительных органов, дело направлено на проверку», — отмечает корреспондент.

Силовики провели обыски в «Рифее» в конце августа 2022 года. Силовиков интересовали сведения о закупках лошадей. Были все основания считать, что они закупались по завышенным ценам. Дубовик и Горбунов были задержаны. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Светлану Дубовик и Руслана Горбунова обвиняют в мошенничестве при закупке лошадей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователь, проводивший допрос Горбунова, не объяснил ему существо подозрений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судья Неля Яруллина отложило рассмотрение дела на 10 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU