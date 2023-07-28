Полковник раскрыл, что мешает начать переговоры по конфликту на Украине

Полковник Матвийчук: Запад пытается заставить РФ заплатить Украине

29 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Условия переговоров по Украине уже обсуждают в закрытом режиме, предположил Анатолий Матвийчук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад обсуждает с Россией возможность начала переговоров по завершению конфликта на Украине, но они хотят чтобы Москва пошла на финансовые уступки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Думаю переговоры уже идут кулуарно между Россией и Западом. Если мы договоримся, они прикажут Украине, и уже она будет с нами переговариваться. Наработки уже делаются. Это все вопрос времени и тех уступок, на которые готовы пойти стороны. Запад все-таки вынашивает идею остановить Россию и записать нам поражение с точки зрения предъявления к нам претензий и решения каких-то материальных благ для Украины. Стоит финансовый вопрос», — сказал Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что Россия озвучила свои условия и готова к переговорам. «С самого первого дня боевых действий мы говорили о том, что двери для переговорных процессов у нас открыты. Мы готовы обсуждать любые варианты и решать проблемы, но при условии сохранения интересов России. Не на любых условиях. Есть определенные наработки. Наши требования известны украинской стороне, но они сами на законодательном уровне приняли решение переговоры не вести. Запад же пытается дистанцироваться», — объяснил военный эксперт. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказывается вести диалог по завершению конфликта. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ готова к переговорам, но Киев не соглашается, несмотря на тяжелую для них ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад обсуждает с Россией возможность начала переговоров по завершению конфликта на Украине, но они хотят чтобы Москва пошла на финансовые уступки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Думаю переговоры уже идут кулуарно между Россией и Западом. Если мы договоримся, они прикажут Украине, и уже она будет с нами переговариваться. Наработки уже делаются. Это все вопрос времени и тех уступок, на которые готовы пойти стороны. Запад все-таки вынашивает идею остановить Россию и записать нам поражение с точки зрения предъявления к нам претензий и решения каких-то материальных благ для Украины. Стоит финансовый вопрос», — сказал Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что Россия озвучила свои условия и готова к переговорам. «С самого первого дня боевых действий мы говорили о том, что двери для переговорных процессов у нас открыты. Мы готовы обсуждать любые варианты и решать проблемы, но при условии сохранения интересов России. Не на любых условиях. Есть определенные наработки. Наши требования известны украинской стороне, но они сами на законодательном уровне приняли решение переговоры не вести. Запад же пытается дистанцироваться», — объяснил военный эксперт. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказывается вести диалог по завершению конфликта. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ готова к переговорам, но Киев не соглашается, несмотря на тяжелую для них ситуацию.