Депутаты раскрыли, что Россия получит за прощение долгов Африке

Депутат Госдумы Щапов: Россия покроет долги Африке с помощью экспорта

Владимир Путин простил африканским странам долгов на 23 миллиарда долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перспектива увеличения экспортных контрактов с Африкой перекроет потерянные средства из-за прощения долгов этим странам. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Нужно понимать, что по большей части списаны долги прошлых лет, возврат которых был почти невозможен по разным причинам. Так что непосредственно на федеральный бюджет в моменте их прощение если и окажет, то минимальное влияние. Куда более серьезное воздействие оказывают колебания цен на нефть и курса рубля. Здесь куда важнее, что Россия получит взамен на прощение этих долгов. Иначе у нас возникает вопрос: зачем их прощать. Мы очень рассчитываем, что правительство сможет многократно перекрыть размер прощенных долгов поступлениями в бюджет от экспортных контрактов», — сказал Михаил Щапов.

Депутат Госдумы Амир Хамитов отметил, что сотрудничество с Африкой раздвигает границы для туризма и науки. «Я бы рассматривал этот шаг как инвестиции в наше будущее. В России учится большое количество студентов из африканских стран, в первую очередь в медицинских вузах. И в конечном итоге обе стороны от этого только выигрывают: студенты становятся высококвалифицированными молодыми специалистами, а Россия в очередной раз подтверждает свой статус научной державы, выпускающей специалистов высокого уровня. Перспективы развития туризма с Африкой — самые широкие. И российским, и африканским туристам будет интересно данное направление: знакомство с местной культурой, историей, природой. То, что сегодня еще кажется кому-то экзотикой, в ближайшем будущем станет привычным», — отметил собеседник агентства.

Россия за все время сотрудничества с африканскими странами списала задолженности на сумму в 23 миллиарда долларов, сообщил президент России Владимир Путин во время саммита «Россия—Африка». Таким образом, удалось урегулировать проблемы с 90% долгов, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.