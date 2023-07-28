Глава Афросоюза: Путин готов к диалогу по Украине

Президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность к диалогу по Украине, теперь нужно убедить Киев. Об этом заявил председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани.
«Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится», — сказал Ассумани по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в ходе саммита Путин отмечал, что Украина отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта. При этом президент подчеркивал, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров.
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