Глава Афросоюза: Путин готов к диалогу по Украине

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Владимир Путин на пленарной сессии форума Россия-Африка, владимир путин, форум россия-африка
Путин показал готовность к переговорам по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность к диалогу по Украине, теперь нужно убедить Киев. Об этом заявил председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани.

«Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится», — сказал Ассумани по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в ходе саммита Путин отмечал, что Украина отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта. При этом президент подчеркивал, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров.

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Президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность к диалогу по Украине, теперь нужно убедить Киев. Об этом заявил председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани. «Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится», — сказал Ассумани по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в ходе саммита Путин отмечал, что Украина отказывается вести диалог с Россией по завершению конфликта. При этом президент подчеркивал, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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