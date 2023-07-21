Военный аналитик Михайлов: Европа склоняет Зеленского к переговорам с РФ

21 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому предлагают остановить конфликт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские лидеры склоняют президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, так как продолжение конфликта грозит им увеличением расходов на восстановление страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Что касается лидеров стран Евросоюза, то они все прекрасно понимают, что чем дольше они будут затягивать конфликт поставками вооружения, тем больше миллиардов евро они потом заплатят из своих бюджетов на восстановление Украины. Они как раз больше всего и стремятся склонить Зеленского к переговорам, расстаться с определенной частью территорий Украины, которая уже перешла под контроль России. Пытаются выйти хотя бы на заморозку конфликта», — сказал Александр Михайлов. Однако, отметил военный аналитик, стремлению европейских лидеров может помешать позиция США. «Мы видели уже формулу Макрона, предложения ряда других политиков Европы. Но все зависит от Киева. Он согласится хоть завтра сесть за переговоры и начать демилитаризацию. Но если Киев будет продолжать плясать под дудку Вашингтона, а США нужен многолетний конфликт, а значит он может тянуться годами с большим и бесконечным ущербом для Украины», — объяснил он. Ранее президент Сенегала Маки Салл заявил, что африканские лидеры ведут переговоры с Москвой и Киевом для решения своих экономических проблем, которые появились из-за конфликта на Украине. При этом на встрече с коллегами из ЮАР президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Украина официально отказалась вести с Россией переговоры, поэтому претензии к российской стороне о ее нежелании урегулировать кризис не обоснованы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские лидеры склоняют президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, так как продолжение конфликта грозит им увеличением расходов на восстановление страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Что касается лидеров стран Евросоюза, то они все прекрасно понимают, что чем дольше они будут затягивать конфликт поставками вооружения, тем больше миллиардов евро они потом заплатят из своих бюджетов на восстановление Украины. Они как раз больше всего и стремятся склонить Зеленского к переговорам, расстаться с определенной частью территорий Украины, которая уже перешла под контроль России. Пытаются выйти хотя бы на заморозку конфликта», — сказал Александр Михайлов. Однако, отметил военный аналитик, стремлению европейских лидеров может помешать позиция США. «Мы видели уже формулу Макрона, предложения ряда других политиков Европы. Но все зависит от Киева. Он согласится хоть завтра сесть за переговоры и начать демилитаризацию. Но если Киев будет продолжать плясать под дудку Вашингтона, а США нужен многолетний конфликт, а значит он может тянуться годами с большим и бесконечным ущербом для Украины», — объяснил он. Ранее президент Сенегала Маки Салл заявил, что африканские лидеры ведут переговоры с Москвой и Киевом для решения своих экономических проблем, которые появились из-за конфликта на Украине. При этом на встрече с коллегами из ЮАР президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Украина официально отказалась вести с Россией переговоры, поэтому претензии к российской стороне о ее нежелании урегулировать кризис не обоснованы.