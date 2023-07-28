Правительство утвердило новые правила постановки на воинский учет

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Граждан РФ могут поставить на воинский учет без личного посещения военкомата Фото:
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Призыв — 2023

Правительство РФ утвердило новые правила постановки граждан на военный учет. Теперь для этого не нужно личное посещение. Также в РФ будет работать электронный реестр повесток.

«Постановка россиян на воинский учет и снятие с него теперь может проводиться без личной явки гражданина. <…> В РФ будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан», — публикует ТАСС основные изменения по данному вопросу. Россияне также смогут изменить сведения о себе в реестре воинского учета. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги».

По новым правилам россиянам повестка будет направляться и в электронной форме. Уведомление о направлении повестки будет приходить через «Госуслуги».

Ранее в Госдуме увеличили штраф за неявку гражданина в военкомат по повестке. Он может составить до 30 тысяч рублей. В России увеличили призывной возраст до 30 лет.

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Правительство РФ утвердило новые правила постановки граждан на военный учет. Теперь для этого не нужно личное посещение. Также в РФ будет работать электронный реестр повесток. «Постановка россиян на воинский учет и снятие с него теперь может проводиться без личной явки гражданина. <…> В РФ будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан», — публикует ТАСС основные изменения по данному вопросу. Россияне также смогут изменить сведения о себе в реестре воинского учета. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги». По новым правилам россиянам повестка будет направляться и в электронной форме. Уведомление о направлении повестки будет приходить через «Госуслуги». Ранее в Госдуме увеличили штраф за неявку гражданина в военкомат по повестке. Он может составить до 30 тысяч рублей. В России увеличили призывной возраст до 30 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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