Правительство утвердило новые правила постановки на воинский учет

28 июля 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Граждан РФ могут поставить на воинский учет без личного посещения военкомата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Правительство РФ утвердило новые правила постановки граждан на военный учет. Теперь для этого не нужно личное посещение. Также в РФ будет работать электронный реестр повесток. «Постановка россиян на воинский учет и снятие с него теперь может проводиться без личной явки гражданина. <…> В РФ будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан», — публикует ТАСС основные изменения по данному вопросу. Россияне также смогут изменить сведения о себе в реестре воинского учета. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги». По новым правилам россиянам повестка будет направляться и в электронной форме. Уведомление о направлении повестки будет приходить через «Госуслуги». Ранее в Госдуме увеличили штраф за неявку гражданина в военкомат по повестке. Он может составить до 30 тысяч рублей. В России увеличили призывной возраст до 30 лет.

Правительство РФ утвердило новые правила постановки граждан на военный учет. Теперь для этого не нужно личное посещение. Также в РФ будет работать электронный реестр повесток. «Постановка россиян на воинский учет и снятие с него теперь может проводиться без личной явки гражданина. <…> В РФ будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан», — публикует ТАСС основные изменения по данному вопросу. Россияне также смогут изменить сведения о себе в реестре воинского учета. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги». По новым правилам россиянам повестка будет направляться и в электронной форме. Уведомление о направлении повестки будет приходить через «Госуслуги». Ранее в Госдуме увеличили штраф за неявку гражданина в военкомат по повестке. Он может составить до 30 тысяч рублей. В России увеличили призывной возраст до 30 лет.