Правительство утвердило новые правила постановки на воинский учет

Правительство РФ утвердило новые правила постановки граждан на военный учет. Теперь для этого не нужно личное посещение. Также в РФ будет работать электронный реестр повесток.
«Постановка россиян на воинский учет и снятие с него теперь может проводиться без личной явки гражданина. <…> В РФ будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан», — публикует ТАСС основные изменения по данному вопросу. Россияне также смогут изменить сведения о себе в реестре воинского учета. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги».
По новым правилам россиянам повестка будет направляться и в электронной форме. Уведомление о направлении повестки будет приходить через «Госуслуги».
Ранее в Госдуме увеличили штраф за неявку гражданина в военкомат по повестке. Он может составить до 30 тысяч рублей. В России увеличили призывной возраст до 30 лет.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.