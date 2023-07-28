Мэр Таганрога рассказал о состоянии пострадавших после теракта

Мэр Таганрога Фатеев: госпитализированные после теракта не нуждаются в особой помощи

28 июля 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

У пострадавших состояние средней степени тяжести Фото: Московец Илья © URA.RU Глава Администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что пострадавшим в результате теракта не требуется специализированная медицинская помощь. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести. То есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют», — написал Фатеев в своем telegram-канале . Сегодня днем в Таганроге произошел взрыв. Ударной волной выбило стекла в окнах домов, расположенных рядом. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате происшествия ранены 15 человек. Погибших нет. Позже Минобороны РФ обвинило ВСУ в террористической атаке. В Следственном комитете России по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Глава Администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что пострадавшим в результате теракта не требуется специализированная медицинская помощь. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести. То есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют», — написал Фатеев в своем telegram-канале. Сегодня днем в Таганроге произошел взрыв. Ударной волной выбило стекла в окнах домов, расположенных рядом. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате происшествия ранены 15 человек. Погибших нет. Позже Минобороны РФ обвинило ВСУ в террористической атаке. В Следственном комитете России по факту инцидента возбуждено уголовное дело.