28 июля 2023

Мэр Таганрога рассказал о состоянии пострадавших после теракта

Мэр Таганрога Фатеев: госпитализированные после теракта не нуждаются в особой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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У пострадавших состояние средней степени тяжести Фото:

Глава Администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что пострадавшим в результате теракта не требуется специализированная медицинская помощь. Об этом мэр рассказал в социальных сетях.

«Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести. То есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют», — написал Фатеев в своем telegram-канале.

Сегодня днем в Таганроге произошел взрыв. Ударной волной выбило стекла в окнах домов, расположенных рядом. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате происшествия ранены 15 человек. Погибших нет. Позже Минобороны РФ обвинило ВСУ в террористической атаке. В Следственном комитете России по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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Глава Администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что пострадавшим в результате теракта не требуется специализированная медицинская помощь. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести. То есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют», — написал Фатеев в своем telegram-канале. Сегодня днем в Таганроге произошел взрыв. Ударной волной выбило стекла в окнах домов, расположенных рядом. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате происшествия ранены 15 человек. Погибших нет. Позже Минобороны РФ обвинило ВСУ в террористической атаке. В Следственном комитете России по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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