28 июля 2023

Путин: РФ готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

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Владимир Путин на пленарной сессии форума Россия-Африка, владимир путин, форум россия-африка
РФ не отказывается от переговоров и диалога с Киевом, заявил Путин Фото:
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РФ готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что российская сторона не отказывается от переговоров и диалога с Киевом.

«Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины», — заявил российский лидер, выступая на саммите Россия — Африка. Он сообщил, что африканская миссия по завершению конфликта перекликается с мирным планом ранее предложенным Китаем.

Ранее президент Коморских Островов Азали Ассумани отметил, что Путин показал готовность к диалогу по Украине. Он отметил, что одной из главных задач теперь — уговорить Киев.

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РФ готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что российская сторона не отказывается от переговоров и диалога с Киевом. «Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины», — заявил российский лидер, выступая на саммите Россия — Африка. Он сообщил, что африканская миссия по завершению конфликта перекликается с мирным планом ранее предложенным Китаем. Ранее президент Коморских Островов Азали Ассумани отметил, что Путин показал готовность к диалогу по Украине. Он отметил, что одной из главных задач теперь — уговорить Киев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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