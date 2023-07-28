Путин: РФ готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

РФ не отказывается от переговоров и диалога с Киевом, заявил Путин
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РФ готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что российская сторона не отказывается от переговоров и диалога с Киевом.
«Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины», —
Ранее президент Коморских Островов Азали Ассумани отметил, что Путин показал готовность к диалогу по Украине. Он отметил, что одной из главных задач теперь — уговорить Киев.
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