Путин: РФ готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

29 июля 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

РФ не отказывается от переговоров и диалога с Киевом, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» РФ готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что российская сторона не отказывается от переговоров и диалога с Киевом. «Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины», — заявил российский лидер, выступая на саммите Россия — Африка. Он сообщил, что африканская миссия по завершению конфликта перекликается с мирным планом ранее предложенным Китаем. Ранее президент Коморских Островов Азали Ассумани отметил, что Путин показал готовность к диалогу по Украине. Он отметил, что одной из главных задач теперь — уговорить Киев.

РФ готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что российская сторона не отказывается от переговоров и диалога с Киевом. «Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины», — заявил российский лидер, выступая на саммите Россия — Африка. Он сообщил, что африканская миссия по завершению конфликта перекликается с мирным планом ранее предложенным Китаем. Ранее президент Коморских Островов Азали Ассумани отметил, что Путин показал готовность к диалогу по Украине. Он отметил, что одной из главных задач теперь — уговорить Киев.