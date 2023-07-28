28 июля 2023

Путин: Запад «непонятно зачем» готовит вступление Украины в НАТО

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, негры, африканцы, путин владимир, мнангагва эммерсон, африканские дипломаты
Вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России, заявил Владимир Путин Фото:

Москва не понимает, зачем западные страны втягивают Украину в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Киев получил самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости.

«В этой декларации черным по белому написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — сказал Путин на встрече с лидерами африканских государств в Петербурге. Он также добавил, что это создает «фундаментальную угрозу» российским интересам.

Ранее страны НАТО приняли решение об отсрочке вступления Украины в состав альянса. Это произошло из-за того, что Киев не выполнил все обговоренные условия. При этом министр обороны страны Алексей Резников считает, что окончательно Украина войдет в НАТО летом 2024 года.

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Москва не понимает, зачем западные страны втягивают Украину в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Киев получил самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости. «В этой декларации черным по белому написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — сказал Путин на встрече с лидерами африканских государств в Петербурге. Он также добавил, что это создает «фундаментальную угрозу» российским интересам. Ранее страны НАТО приняли решение об отсрочке вступления Украины в состав альянса. Это произошло из-за того, что Киев не выполнил все обговоренные условия. При этом министр обороны страны Алексей Резников считает, что окончательно Украина войдет в НАТО летом 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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