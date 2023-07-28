Путин: Запад «непонятно зачем» готовит вступление Украины в НАТО

29 июля 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва не понимает, зачем западные страны втягивают Украину в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Киев получил самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости. «В этой декларации черным по белому написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — сказал Путин на встрече с лидерами африканских государств в Петербурге. Он также добавил, что это создает «фундаментальную угрозу» российским интересам. Ранее страны НАТО приняли решение об отсрочке вступления Украины в состав альянса. Это произошло из-за того, что Киев не выполнил все обговоренные условия. При этом министр обороны страны Алексей Резников считает, что окончательно Украина войдет в НАТО летом 2024 года.

Москва не понимает, зачем западные страны втягивают Украину в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Киев получил самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости. «В этой декларации черным по белому написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — сказал Путин на встрече с лидерами африканских государств в Петербурге. Он также добавил, что это создает «фундаментальную угрозу» российским интересам. Ранее страны НАТО приняли решение об отсрочке вступления Украины в состав альянса. Это произошло из-за того, что Киев не выполнил все обговоренные условия. При этом министр обороны страны Алексей Резников считает, что окончательно Украина войдет в НАТО летом 2024 года.