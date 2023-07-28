28 июля 2023

Политолог Бредихин: страны Африки вправе быть инициаторами спасения Украины от Запада

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, Рамафоса Сирил, matamela cyril ramaphosa
Лидеры африканских стран выступили с мирной инициативой по Украине, заявил Бредихин Фото:
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Обсуждение президентом РФ Владимиром Путиным мирной инициативы с африканскими странами связано трендом «антиколониальной, антизападной борьбы». Так объяснил URA.RU смыслы встречи Путина с мирной миссией лидеров стран Африки 28 июля руководитель Центра этнических и международных исследований, эксперт по Украине, политолог Антон Бредихин.

«Украина имеет статус колонии США де-факто. Страны Африки прошли такой этап. И мы видим сейчас, что в Нигере — в последнем государстве, которое де-факто является колонией Франции, изменился вектор на пророссийский. Поэтому Путин считает, что именно такие страны и могут быть инициаторами спасения украинского народа от западной зависимости и от западной власти», — полагает эксперт.

Африканские лидеры продемонстрировали, что в украинском вопросе доверяют России и согласны с теми подходами, которые предлагает президент Путин, считает Бредихин. «Украинской стороне вообще мало кто может доверять. Когда мы говорим, что Зеленский может сегодня согласиться, а завтра отказаться, это означает, что все может измениться в любой момент. Африка доверяет только России», — убежден политолог.

Лидеры африканских стран, которые выступили с мирной инициативой по Украине, поддержали готовность России к дипломатическому завершению конфликта, заявил на встрече президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Мы тесно сотрудничаем с Россией, что дает нам возможность вести диалог с вами о мире. Мы полагаем, что у нас есть право призывать к миру, поскольку этот конфликт негативно отражается на нас, африканских странах. Мы хотим поддерживать мирный процесс во всем мире. Нам приятно, что вы готовы вести диалог. Мы понимаем истоки украинского конфликта», — сказал Рамафоса.

По словам лидера ЮАР, в своей позиции африканские страны основываются на собственном опыте. «Многие из нас были вовлечены в конфликты, многие из которых были разрешены путем мирных переговоров. Этот опыт побуждает нас к тому, чтобы призывать к миру, к переговорам, поскольку таков принцип, в который мы твердо верим. И нам приятно, что вы разделяете эту позицию и что наши идеи перекликаются с вашими», — обратился Рамафоса к президенту Путину.

Путин напомнил африканской делегации об истоках конфликта и подтвердил готовность России к переговорам. Но проводить их запретил президент Украины Владимир Зеленский. «Мяч на их стороне», — сказал Путин.

Это вторая встреча Путина с группой лидеров африканских стран, выступивших с мирной инициативой по Украине. Первая состоялась в июне, также в Санкт-Петербурге.

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Обсуждение президентом РФ Владимиром Путиным мирной инициативы с африканскими странами связано трендом «антиколониальной, антизападной борьбы». Так объяснил URA.RU смыслы встречи Путина с мирной миссией лидеров стран Африки 28 июля руководитель Центра этнических и международных исследований, эксперт по Украине, политолог Антон Бредихин. «Украина имеет статус колонии США де-факто. Страны Африки прошли такой этап. И мы видим сейчас, что в Нигере — в последнем государстве, которое де-факто является колонией Франции, изменился вектор на пророссийский. Поэтому Путин считает, что именно такие страны и могут быть инициаторами спасения украинского народа от западной зависимости и от западной власти», — полагает эксперт. Африканские лидеры продемонстрировали, что в украинском вопросе доверяют России и согласны с теми подходами, которые предлагает президент Путин, считает Бредихин. «Украинской стороне вообще мало кто может доверять. Когда мы говорим, что Зеленский может сегодня согласиться, а завтра отказаться, это означает, что все может измениться в любой момент. Африка доверяет только России», — убежден политолог. Лидеры африканских стран, которые выступили с мирной инициативой по Украине, поддержали готовность России к дипломатическому завершению конфликта, заявил на встрече президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Мы тесно сотрудничаем с Россией, что дает нам возможность вести диалог с вами о мире. Мы полагаем, что у нас есть право призывать к миру, поскольку этот конфликт негативно отражается на нас, африканских странах. Мы хотим поддерживать мирный процесс во всем мире. Нам приятно, что вы готовы вести диалог. Мы понимаем истоки украинского конфликта», — сказал Рамафоса. По словам лидера ЮАР, в своей позиции африканские страны основываются на собственном опыте. «Многие из нас были вовлечены в конфликты, многие из которых были разрешены путем мирных переговоров. Этот опыт побуждает нас к тому, чтобы призывать к миру, к переговорам, поскольку таков принцип, в который мы твердо верим. И нам приятно, что вы разделяете эту позицию и что наши идеи перекликаются с вашими», — обратился Рамафоса к президенту Путину. Путин напомнил африканской делегации об истоках конфликта и подтвердил готовность России к переговорам. Но проводить их запретил президент Украины Владимир Зеленский. «Мяч на их стороне», — сказал Путин. Это вторая встреча Путина с группой лидеров африканских стран, выступивших с мирной инициативой по Украине. Первая состоялась в июне, также в Санкт-Петербурге.
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