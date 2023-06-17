Путин предупредил расширение списка недружественных стран

РФ заручилась поддержкой крупного континента

18 июня 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин довел позицию России по украинскому конфликту до дружественных стран Африки Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин пресек расширение списка недружественных стран. Россия заручилась поддержкой представителей стран Африки, которые приехали в Санкт-Петербург с мирной миссией 17 июня. По словам экспертов, Путин показал свою открытость к диалогу и готовность откровенно, правдиво и без прикрас говорить об украинском конфликте и о целях РФ. Аналитики полагают, что о конце СВО говорить рано, но Путин способствовал тому, чтобы африканцы не присоединялись к западным санкциям против РФ. В зал переговоров российский президент зашел в приподнятом настроении Фото: Владимир Андреев © URA.RU В составе делегации африканских стран — лидеры ЮАР Сирил Рамафоза, Коморских Островов Азали Ассумани (глава Африканского союза), Сенегала Маки Салл и Замбии Хакаинде Хичилема, представители лидеров Конго Дени Сассу-Нгессо и Уганды Йовери Мусевени и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Путин принимал их в своей резиденции в Стрельне — в Константиновском дворце. Здесь же ровно 20 лет назад прошел саммит «Россия — Евросоюз», а 10 лет назад — саммит «Большой двадцатки» (G20). В Санкт-Петербург африканская делегация прибыла из Киева, где лидеры встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и озвучили ему свой мирный план. По сообщениям СМИ, Польша (оттуда делегация добиралась до Киева) заблокировала в самолете представителей службы безопасности и журналистский пул президента ЮАР Рамафозы. Руководитель службы охраны лидера ЮАР обвинил польские власти в расизме и саботаже. А сегодня поляки не разрешили пролет самолета в Россию. В центре зала переговоров Константиновского дворца сегодня было 8 государственных флагов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В своем вступительном слове Путин сказал о важности для России «всестороннего развития связей со странами африканского континента». Он подчеркнул, что РФ выступает «за укрепление дружеских отношений», что она «открыта для конструктивного диалога со всеми, кто желает мира и справедливости». Именно с этой целью представители африканских государств и приехали в Россию. Председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани, которому Путин первым предоставил слово, заявил, что «украинский конфликт влияет не только на две славянские страны, но и на весь мир, на Африку», он вызвал проблемы в энергетической и в продовольственной сферах. «Мы хотели бы побудить вас приложить усилия к миру. Посредничество Африки будет посредничеством во имя мира», — заявил Ассумани. Лидер Сенегала Маки Салл с вниманием слушал президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU О мирном послании Африки говорил президент Сенегала Маки Салл, который год назад приезжал в Россию с визитом. По его словам, «важно сохранять коридоры для диалога, чтобы можно было решать гуманитарные вопросы». Мирный план семи африканских стран озвучил президент ЮАР Сирил Рамофоза. В нем — 10 пунктов, в том числе завершение военных действий, деэскалация конфликта, признание суверенитета обеих стран, создание гарантий безопасности, открытый морской коридор для продовольствия, обмен пленными, возрождение территорий и другие. «Эта миссия имеет историческое значение. Африканский континент ранее никогда не был вовлечен в мирные миссии», — заявил лидер ЮАР. Африканский мирный план озвучил президент ЮАР Сирил Рамофоза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Путин внимательно выслушал всех коллег. И прежде чем перейти к детальному обсуждению представленного мирного плана он отреагировал на выступления президентов. Путин емко рассказал, что конфликту предшествовал вооруженный госпереворот на Украине, который спонсировал Запад. Донбасс отказался признавать новую незаконную власть в Киеве, после чего руководство Украины начало военные действия против мирных жителей. Республики Донбасса на основании устава ООН заявили о своей независимости, и в 2022 году РФ признала суверенитет и приняла решение защитить их жителей. Что касается зерновой сделки, она никак не влияет на ситуацию на мировых продовольственных рынках, отметил Путин. Он привел сухие цифры: по состоянию на 15 июня из украинских портов вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции. В Африку направлено лишь 976 тысяч тонн — всего 3,1%. «Эти европейские неоколониальные власти, а по сути, американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки. Привыкли врать всему миру на протяжении столетий и продолжают это делать сейчас», — заявил Путин. Президент РФ Владимир Путин представил документы, подписанные Киевом и доказывающие, что стороны конфликта были близки к заключению мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он обратил внимание на последний раунд переговоров с Киевом, который прошел в марте 2022 года в Стамбуле. «Проект [мирного] договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется: Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. 18 статей», — показал Путин всем гостям официальный документ. Но и это не все. Путин продемонстрировал приложение к этому договору. «Приложения касаются и вооруженных сил и других вещей. Все прописано — до единиц боевой техники и личного состава вооруженных сил. Он тоже парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. После того как мы отвели войска от Киева, киевские власти и их хозяева выбросили это все на свалку истории. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от других договоренностей? Но и в этих условиях мы не отказывались от переговоров», — подчеркнул Путин и напомнил об официальном запрете украинского президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией. Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров дал понять, что африканская делегация услышала позицию РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам обсуждения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил СМИ, что африканские партнеры «проявили понимание истинных причин кризиса, который был создан Западом». «Они проявили понимание того, что необходимо выходить из него на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных действий по устранению этих причин. Причин, которые долгие годы подрывали безопасность на европейском континенте», — заявил Лавров. Как отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, этой встречей, инициированной африканскими странами, Россия демонстрирует позитивное отношение к этому посредничеству. «Со стороны Путина это факт готовности к конструктивным и уважительным разговорам на любые темы», — полагает Климов. Дискуссия между участниками переговоров началась еще до начала встречи лидеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Желание африканских стран выступить в роли миротворцев Путин приветствует, поскольку вес Африки в геополитике и экономике будет только расти — население континента уже к 2030 году составит 34% населения Земли, объяснил URA.RU ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов. «Для России эти отношения важны с точки зрения и геополитических, и экономических интересов. И Россия ратует за то, чтобы африканские страны стали более активными субъектами мировой политики», — пояснил Торкунов. РФ и Африку связывает общая позиция против гегемонии США и Запада в целом, которые на долгие годы колонизировали континент, черпая оттуда ресурсы и прибыль, но не помогая ему развиваться, объяснил завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. По его словам, Путину важно привлечь эти страны на свою сторону. Обсуждение мирной инициативы — один из шагов к этому. «Путин приветствует любые миротворческие усилия, готов сотрудничать со всеми, кто предлагает себя в качестве посредников. Африканские страны занимают нейтральную позицию по отношению к конфликту, и это важно для России», — отметил Колосов. Новая встреча представителей России и Африки уже совсем скоро — на саммите, который тоже пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперты убеждены, что моментального разрешения украинского конфликта после встречи Путина с лидерами африканских стран не будет. Но открытость Путина и его готовность выслушать мирную инициативу сближает РФ и Африку, объясняет директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. «[России] важно влияние, которое африканские лидеры оказывают на Запад, чтобы не допустить наращивания санкционного давления Запада на Россию. Эти санкции несут Африке прямой ущерб — они ограничивают конкуренцию на рынках продовольствия, зерна, удобрений, которые имеют критическое значение для продовольственной безопасности континента. России важна твердая и консолидированная позиция африканских стран», — убежден Маслов. Новость по теме Путин документально доказал двуличность Киева. Скрин Похожей позиции придерживается и директор Института политических исследований Сергей Марков. Путину, подчеркивает политолог, «важно, чтобы новые страны не присоединялись к антироссийским санкциям Запада». «Если новые страны под колоссальным давлением США присоединятся, российской экономике будет гораздо сложнее. Поэтому Путин встречается, обсуждает мирные инициативы. Он объясняет логику действий России — почему началась СВО: это не просто некий спор за территории, где живут русские, а это борьба с антироссийским режимом на Украине, который растоптал все принципы гуманизма и демократии», — резюмировал Марков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин пресек расширение списка недружественных стран. Россия заручилась поддержкой представителей стран Африки, которые приехали в Санкт-Петербург с мирной миссией 17 июня. По словам экспертов, Путин показал свою открытость к диалогу и готовность откровенно, правдиво и без прикрас говорить об украинском конфликте и о целях РФ. Аналитики полагают, что о конце СВО говорить рано, но Путин способствовал тому, чтобы африканцы не присоединялись к западным санкциям против РФ. В составе делегации африканских стран — лидеры ЮАР Сирил Рамафоза, Коморских Островов Азали Ассумани (глава Африканского союза), Сенегала Маки Салл и Замбии Хакаинде Хичилема, представители лидеров Конго Дени Сассу-Нгессо и Уганды Йовери Мусевени и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Путин принимал их в своей резиденции в Стрельне — в Константиновском дворце. Здесь же ровно 20 лет назад прошел саммит «Россия — Евросоюз», а 10 лет назад — саммит «Большой двадцатки» (G20). В Санкт-Петербург африканская делегация прибыла из Киева, где лидеры встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и озвучили ему свой мирный план. По сообщениям СМИ, Польша (оттуда делегация добиралась до Киева) заблокировала в самолете представителей службы безопасности и журналистский пул президента ЮАР Рамафозы. Руководитель службы охраны лидера ЮАР обвинил польские власти в расизме и саботаже. А сегодня поляки не разрешили пролет самолета в Россию. В своем вступительном слове Путин сказал о важности для России «всестороннего развития связей со странами африканского континента». Он подчеркнул, что РФ выступает «за укрепление дружеских отношений», что она «открыта для конструктивного диалога со всеми, кто желает мира и справедливости». Именно с этой целью представители африканских государств и приехали в Россию. Председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани, которому Путин первым предоставил слово, заявил, что «украинский конфликт влияет не только на две славянские страны, но и на весь мир, на Африку», он вызвал проблемы в энергетической и в продовольственной сферах. «Мы хотели бы побудить вас приложить усилия к миру. Посредничество Африки будет посредничеством во имя мира», — заявил Ассумани. О мирном послании Африки говорил президент Сенегала Маки Салл, который год назад приезжал в Россию с визитом. По его словам, «важно сохранять коридоры для диалога, чтобы можно было решать гуманитарные вопросы». Мирный план семи африканских стран озвучил президент ЮАР Сирил Рамофоза. В нем — 10 пунктов, в том числе завершение военных действий, деэскалация конфликта, признание суверенитета обеих стран, создание гарантий безопасности, открытый морской коридор для продовольствия, обмен пленными, возрождение территорий и другие. Президент Путин внимательно выслушал всех коллег. И прежде чем перейти к детальному обсуждению представленного мирного плана он отреагировал на выступления президентов. Путин емко рассказал, что конфликту предшествовал вооруженный госпереворот на Украине, который спонсировал Запад. Донбасс отказался признавать новую незаконную власть в Киеве, после чего руководство Украины начало военные действия против мирных жителей. Республики Донбасса на основании устава ООН заявили о своей независимости, и в 2022 году РФ признала суверенитет и приняла решение защитить их жителей. Что касается зерновой сделки, она никак не влияет на ситуацию на мировых продовольственных рынках, отметил Путин. Он привел сухие цифры: по состоянию на 15 июня из украинских портов вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции. В Африку направлено лишь 976 тысяч тонн — всего 3,1%. Он обратил внимание на последний раунд переговоров с Киевом, который прошел в марте 2022 года в Стамбуле. «Проект [мирного] договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется: Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. 18 статей», — показал Путин всем гостям официальный документ. Но и это не все. Путин продемонстрировал приложение к этому договору. «Приложения касаются и вооруженных сил и других вещей. Все прописано — до единиц боевой техники и личного состава вооруженных сил. Он тоже парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. По итогам обсуждения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил СМИ, что африканские партнеры «проявили понимание истинных причин кризиса, который был создан Западом». «Они проявили понимание того, что необходимо выходить из него на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных действий по устранению этих причин. Причин, которые долгие годы подрывали безопасность на европейском континенте», — заявил Лавров. Как отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, этой встречей, инициированной африканскими странами, Россия демонстрирует позитивное отношение к этому посредничеству. «Со стороны Путина это факт готовности к конструктивным и уважительным разговорам на любые темы», — полагает Климов. Желание африканских стран выступить в роли миротворцев Путин приветствует, поскольку вес Африки в геополитике и экономике будет только расти — население континента уже к 2030 году составит 34% населения Земли, объяснил URA.RU ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов. «Для России эти отношения важны с точки зрения и геополитических, и экономических интересов. И Россия ратует за то, чтобы африканские страны стали более активными субъектами мировой политики», — пояснил Торкунов. РФ и Африку связывает общая позиция против гегемонии США и Запада в целом, которые на долгие годы колонизировали континент, черпая оттуда ресурсы и прибыль, но не помогая ему развиваться, объяснил завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. По его словам, Путину важно привлечь эти страны на свою сторону. Обсуждение мирной инициативы — один из шагов к этому. «Путин приветствует любые миротворческие усилия, готов сотрудничать со всеми, кто предлагает себя в качестве посредников. Африканские страны занимают нейтральную позицию по отношению к конфликту, и это важно для России», — отметил Колосов. Эксперты убеждены, что моментального разрешения украинского конфликта после встречи Путина с лидерами африканских стран не будет. Но открытость Путина и его готовность выслушать мирную инициативу сближает РФ и Африку, объясняет директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. Похожей позиции придерживается и директор Института политических исследований Сергей Марков. Путину, подчеркивает политолог, «важно, чтобы новые страны не присоединялись к антироссийским санкциям Запада». «Если новые страны под колоссальным давлением США присоединятся, российской экономике будет гораздо сложнее. Поэтому Путин встречается, обсуждает мирные инициативы. Он объясняет логику действий России — почему началась СВО: это не просто некий спор за территории, где живут русские, а это борьба с антироссийским режимом на Украине, который растоптал все принципы гуманизма и демократии», — резюмировал Марков.