Глава Нового Уренгоя Воронов поставил срок для ликвидации стихийной свалки

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов выехал в Коротчаево на место стихийной свалки и поставил арендатору короткий срок для ее устранения и приведения территории в порядок. Об этом мэр рассказал в соцсети.
«Как и обещал, заехал на стихийную свалку в Коротчаево. На нее мне пожаловались в комментариях. Поставил короткий срок, чтобы привести территорию в порядок», — сообщил Воронов в своем telegram-канале.
Мэр рассказал, что въезд на территорию свалки перекопан, чтобы до приезда арендатора на следующей неделе никто не смой на нее попасть. Так же Воронов уточнил, что в известность по данной ситуации поставлена полиция и прокуратура, подготовлены соответствующие документы.
Ранее жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались главе города на огромную стихийную свалку в районе Коротчаево. В свою очередь глава муниципалитета пообещал найти тех, кто организовал свалку, и владельцев техники.
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