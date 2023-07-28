28 июля 2023
27 июля 2023

Глава Нового Уренгоя Воронов поставил срок для ликвидации стихийной свалки

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Воронов сообщил об осведомленности прокуратуры и полиции данным происшествием Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов выехал в Коротчаево на место стихийной свалки и поставил арендатору короткий срок для ее устранения и приведения территории в порядок. Об этом мэр рассказал в соцсети.

«Как и обещал, заехал на стихийную свалку в Коротчаево. На нее мне пожаловались в комментариях. Поставил короткий срок, чтобы привести территорию в порядок», — сообщил Воронов в своем telegram-канале.

Мэр рассказал, что въезд на территорию свалки перекопан, чтобы до приезда арендатора на следующей неделе никто не смой на нее попасть. Так же Воронов уточнил, что в известность по данной ситуации поставлена полиция и прокуратура, подготовлены соответствующие документы.

Ранее жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались главе города на огромную стихийную свалку в районе Коротчаево. В свою очередь глава муниципалитета пообещал найти тех, кто организовал свалку, и владельцев техники.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов выехал в Коротчаево на место стихийной свалки и поставил арендатору короткий срок для ее устранения и приведения территории в порядок. Об этом мэр рассказал в соцсети. «Как и обещал, заехал на стихийную свалку в Коротчаево. На нее мне пожаловались в комментариях. Поставил короткий срок, чтобы привести территорию в порядок», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Мэр рассказал, что въезд на территорию свалки перекопан, чтобы до приезда арендатора на следующей неделе никто не смой на нее попасть. Так же Воронов уточнил, что в известность по данной ситуации поставлена полиция и прокуратура, подготовлены соответствующие документы. Ранее жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались главе города на огромную стихийную свалку в районе Коротчаево. В свою очередь глава муниципалитета пообещал найти тех, кто организовал свалку, и владельцев техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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