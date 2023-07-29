Москалькова обратилась в ООН из-за теракта в Таганроге

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Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова обратилась в СПЧ ООН по ситуации в Таганроге Фото:
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В Таганроге взорвалась ракета

Атаки Украины по гражданским объектам в России должны расследоваться в Организации Объединенных Наций (ООН). С таким тезисом выступила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаку Киева по Таганрогу 28 июля.

«В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что Киев целенаправленно пытается атаковать гражданскую инфраструктуру в России. Данный факт свидетельствует о террористических склонностях киевского режима.

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Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили две ракеты. Одна была сбита над Таганрогом. Пострадали люди, в зданиях выбило стекла. Эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея. За медицинской помощью обратились 16 человек, передает RT. Вторая ракета упала в районе города Азов.

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Атаки Украины по гражданским объектам в России должны расследоваться в Организации Объединенных Наций (ООН). С таким тезисом выступила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаку Киева по Таганрогу 28 июля. «В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что Киев целенаправленно пытается атаковать гражданскую инфраструктуру в России. Данный факт свидетельствует о террористических склонностях киевского режима. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили две ракеты. Одна была сбита над Таганрогом. Пострадали люди, в зданиях выбило стекла. Эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея. За медицинской помощью обратились 16 человек, передает RT. Вторая ракета упала в районе города Азов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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