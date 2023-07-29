Москалькова обратилась в ООН из-за теракта в Таганроге

29 июля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова обратилась в СПЧ ООН по ситуации в Таганроге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Атаки Украины по гражданским объектам в России должны расследоваться в Организации Объединенных Наций (ООН). С таким тезисом выступила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаку Киева по Таганрогу 28 июля. «В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале . Она отметила, что Киев целенаправленно пытается атаковать гражданскую инфраструктуру в России. Данный факт свидетельствует о террористических склонностях киевского режима. Новость по теме ВСУ ударили ракетой C-200 по центру Таганрога: что известно к этому часу Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили две ракеты. Одна была сбита над Таганрогом. Пострадали люди, в зданиях выбило стекла. Эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея. За медицинской помощью обратились 16 человек, передает RT. Вторая ракета упала в районе города Азов.

Атаки Украины по гражданским объектам в России должны расследоваться в Организации Объединенных Наций (ООН). С таким тезисом выступила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаку Киева по Таганрогу 28 июля. «В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что Киев целенаправленно пытается атаковать гражданскую инфраструктуру в России. Данный факт свидетельствует о террористических склонностях киевского режима. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили две ракеты. Одна была сбита над Таганрогом. Пострадали люди, в зданиях выбило стекла. Эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея. За медицинской помощью обратились 16 человек, передает RT. Вторая ракета упала в районе города Азов.