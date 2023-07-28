Суд арестовал жителя Екатеринбурга, у которого дома нашли пропавшую 8-летнюю девочку

Мужчина пробудет под стражей два месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца местного жителя, в квартире которого была найдена пропавшая восьмилетняя девочка. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Имя мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над девочкой, Андрей Петухов. Суд отправил его под арест на два месяца», — сообщается в telegram-канале издания Е1.RU, чей корреспондент находится в зале суда.

Восьмилетняя девочка пропала в Екатеринбурге 26 июля в районе поселка Компрессорный. Спустя два дня ребенка нашли в соседнем доме у незнакомого ранее мужчины. СМИ писали, что девочка подверглась сексуальному насилию. Соседи мужчины рассказали URA.RU, что он вел маргинальный образ жизни, он него ушла жена с детьми.