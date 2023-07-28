28 июля 2023

Суд арестовал жителя Екатеринбурга, у которого дома нашли пропавшую 8-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пробудет под стражей два месяца Фото:

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца местного жителя, в квартире которого была найдена пропавшая восьмилетняя девочка. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Имя мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над девочкой, Андрей Петухов. Суд отправил его под арест на два месяца», — сообщается в telegram-канале издания Е1.RU, чей корреспондент находится в зале суда.

Восьмилетняя девочка пропала в Екатеринбурге 26 июля в районе поселка Компрессорный. Спустя два дня ребенка нашли в соседнем доме у незнакомого ранее мужчины. СМИ писали, что девочка подверглась сексуальному насилию. Соседи мужчины рассказали URA.RU, что он вел маргинальный образ жизни, он него ушла жена с детьми.

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца местного жителя, в квартире которого была найдена пропавшая восьмилетняя девочка. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. «Имя мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над девочкой, Андрей Петухов. Суд отправил его под арест на два месяца», — сообщается в telegram-канале издания Е1.RU, чей корреспондент находится в зале суда. Восьмилетняя девочка пропала в Екатеринбурге 26 июля в районе поселка Компрессорный. Спустя два дня ребенка нашли в соседнем доме у незнакомого ранее мужчины. СМИ писали, что девочка подверглась сексуальному насилию. Соседи мужчины рассказали URA.RU, что он вел маргинальный образ жизни, он него ушла жена с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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