В США заявили, что украинский конфликт закончится на невыгодных для Киева условиях

Американский дипломат Фриман: Украина после конца СВО не вступит в НАТО и потеряет выход к Черному морю
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Войска Украины не смогут вернуть потерянные территории, заявил Час Фриман Фото:
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После окончания украинского конфликта Киев ждут неблагоприятные перспективы. Украину не примут в НАТО и ей придется сохранять военный нейтралитет. Кроме того, страна потеряет выход к Черному морю. Такой прогноз сделал американский дипломат Час Фриман.

«Украина [после окончания конфликта] не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения, она, вероятно, потеряет выход к Черному морю», — рассказал Фриман в интервью youtube-каналу Neutrality Studies. Дипломат добавил, что Украина могла бы этого избежать, если бы занимала позицию нейтралитета. По мнению Фримана, потери Украины в боевых действиях против РФ являются напрасными, так как страна окажется «нейтральной» из-за непринятия в НАТО.

Экс-разведчик США Скотт Риттер говорил, что отказ НАТО в принятии Украины в Североатлантический альянс — заслуга России. По его словам, Украина никогда не станет членом альянса.

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После окончания украинского конфликта Киев ждут неблагоприятные перспективы. Украину не примут в НАТО и ей придется сохранять военный нейтралитет. Кроме того, страна потеряет выход к Черному морю. Такой прогноз сделал американский дипломат Час Фриман. «Украина [после окончания конфликта] не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения, она, вероятно, потеряет выход к Черному морю», — рассказал Фриман в интервью youtube-каналу Neutrality Studies. Дипломат добавил, что Украина могла бы этого избежать, если бы занимала позицию нейтралитета. По мнению Фримана, потери Украины в боевых действиях против РФ являются напрасными, так как страна окажется «нейтральной» из-за непринятия в НАТО. Экс-разведчик США Скотт Риттер говорил, что отказ НАТО в принятии Украины в Североатлантический альянс — заслуга России. По его словам, Украина никогда не станет членом альянса.
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