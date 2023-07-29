В США заявили, что украинский конфликт закончится на невыгодных для Киева условиях

Американский дипломат Фриман: Украина после конца СВО не вступит в НАТО и потеряет выход к Черному морю

29 июля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Войска Украины не смогут вернуть потерянные территории, заявил Час Фриман Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После окончания украинского конфликта Киев ждут неблагоприятные перспективы. Украину не примут в НАТО и ей придется сохранять военный нейтралитет. Кроме того, страна потеряет выход к Черному морю. Такой прогноз сделал американский дипломат Час Фриман. «Украина [после окончания конфликта] не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения, она, вероятно, потеряет выход к Черному морю», — рассказал Фриман в интервью youtube-каналу Neutrality Studies . Дипломат добавил, что Украина могла бы этого избежать, если бы занимала позицию нейтралитета. По мнению Фримана, потери Украины в боевых действиях против РФ являются напрасными, так как страна окажется «нейтральной» из-за непринятия в НАТО. Экс-разведчик США Скотт Риттер говорил, что отказ НАТО в принятии Украины в Североатлантический альянс — заслуга России. По его словам, Украина никогда не станет членом альянса.

После окончания украинского конфликта Киев ждут неблагоприятные перспективы. Украину не примут в НАТО и ей придется сохранять военный нейтралитет. Кроме того, страна потеряет выход к Черному морю. Такой прогноз сделал американский дипломат Час Фриман. «Украина [после окончания конфликта] не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения, она, вероятно, потеряет выход к Черному морю», — рассказал Фриман в интервью youtube-каналу Neutrality Studies. Дипломат добавил, что Украина могла бы этого избежать, если бы занимала позицию нейтралитета. По мнению Фримана, потери Украины в боевых действиях против РФ являются напрасными, так как страна окажется «нейтральной» из-за непринятия в НАТО. Экс-разведчик США Скотт Риттер говорил, что отказ НАТО в принятии Украины в Североатлантический альянс — заслуга России. По его словам, Украина никогда не станет членом альянса.