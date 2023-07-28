Челябинская полиция провела рейды среди иностранцев после нападения мигранта на бойца СВО

29 июля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Проверки прошли после нападения мигранта на военнослужащего в Юрюзани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Нападение мигранта на челябинского бойца СВО Полиция провела рейды среди иностранцев в Катав-Ивановском районе Челябинской области, где мигрант напал на участника спецоперации, находившегося в отпуске. В райотдел доставлены 56 иностранцев, сообщили в отделе МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области. «Проведены мероприятия по пресечению преступлений в сфере миграционного законодательства на территории Катав-Ивановска и Юрюзани. В отделы полиции доставлены 56 иностранных граждан», — сообщается в официальном паблике районного отдела полиции в соцсети «ВКонтакте». Полицейские проверили 21 объект, где работают мигранты, а также 34 общежития, где они проживают. Выявлено четыре нарушения миграционного законодательства. Двое мигрантов получили повестки для постановки на воинский учет, поскольку они стали гражданами РФ. В Юрюзани (Катав-Ивановский район) мигрант напал на военнослужащего, который находился в отпуске. Боец получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Конфликт произошел в одном из городских баров, когда мигрант назвал военного агрессором из-за его участия в СВО. Нападавшего разыскивает полиция.

Полиция провела рейды среди иностранцев в Катав-Ивановском районе Челябинской области, где мигрант напал на участника спецоперации, находившегося в отпуске. В райотдел доставлены 56 иностранцев, сообщили в отделе МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области. «Проведены мероприятия по пресечению преступлений в сфере миграционного законодательства на территории Катав-Ивановска и Юрюзани. В отделы полиции доставлены 56 иностранных граждан», — сообщается в официальном паблике районного отдела полиции в соцсети «ВКонтакте». Полицейские проверили 21 объект, где работают мигранты, а также 34 общежития, где они проживают. Выявлено четыре нарушения миграционного законодательства. Двое мигрантов получили повестки для постановки на воинский учет, поскольку они стали гражданами РФ. В Юрюзани (Катав-Ивановский район) мигрант напал на военнослужащего, который находился в отпуске. Боец получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Конфликт произошел в одном из городских баров, когда мигрант назвал военного агрессором из-за его участия в СВО. Нападавшего разыскивает полиция.