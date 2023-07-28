28 июля 2023

Челябинская полиция провела рейды среди иностранцев после нападения мигранта на бойца СВО

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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, умвд, мвд, полиция, сотрудники полиции
Проверки прошли после нападения мигранта на военнослужащего в Юрюзани Фото:
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Нападение мигранта на челябинского бойца СВО

Полиция провела рейды среди иностранцев в Катав-Ивановском районе Челябинской области, где мигрант напал на участника спецоперации, находившегося в отпуске. В райотдел доставлены 56 иностранцев, сообщили в отделе МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области.

«Проведены мероприятия по пресечению преступлений в сфере миграционного законодательства на территории Катав-Ивановска и Юрюзани. В отделы полиции доставлены 56 иностранных граждан», — сообщается в официальном паблике районного отдела полиции в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские проверили 21 объект, где работают мигранты, а также 34 общежития, где они проживают. Выявлено четыре нарушения миграционного законодательства. Двое мигрантов получили повестки для постановки на воинский учет, поскольку они стали гражданами РФ.

В Юрюзани (Катав-Ивановский район) мигрант напал на военнослужащего, который находился в отпуске. Боец получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Конфликт произошел в одном из городских баров, когда мигрант назвал военного агрессором из-за его участия в СВО. Нападавшего разыскивает полиция.

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Полиция провела рейды среди иностранцев в Катав-Ивановском районе Челябинской области, где мигрант напал на участника спецоперации, находившегося в отпуске. В райотдел доставлены 56 иностранцев, сообщили в отделе МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области. «Проведены мероприятия по пресечению преступлений в сфере миграционного законодательства на территории Катав-Ивановска и Юрюзани. В отделы полиции доставлены 56 иностранных граждан», — сообщается в официальном паблике районного отдела полиции в соцсети «ВКонтакте». Полицейские проверили 21 объект, где работают мигранты, а также 34 общежития, где они проживают. Выявлено четыре нарушения миграционного законодательства. Двое мигрантов получили повестки для постановки на воинский учет, поскольку они стали гражданами РФ. В Юрюзани (Катав-Ивановский район) мигрант напал на военнослужащего, который находился в отпуске. Боец получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Конфликт произошел в одном из городских баров, когда мигрант назвал военного агрессором из-за его участия в СВО. Нападавшего разыскивает полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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