Forbes: захваченную Россией БМП CV90 применяла уникальная бригада ВСУ

Российские военные унизили уникальных бойцов ВСУФото: Официальный сайт президента Украины
Российские военные смогли впервые захватить боевую машину пехоты (БМП) CV 900, тем самым унизив уникальных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это рассказал обозреватель Дэвид Экс.
«Уникальная шведская» 21-я бригада ВСУ в ходе попытки проведения контратаки на краснолиманском направлении попала в ловушку российских гранатометчиков и лишилась одной из боевых машин. Всего на вооружении у бригады находятся примерно 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122, восемь самоходных артиллерийских установок Archer, и минимум одна Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Bgbv 90», — пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. Он уточняет, что кроме захваченного CV90, в боях участвовали еще две БМП.
Ранее ВС РФ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты БМП CV-90 в зоне спецоперации. Швеция поставила Украине эти машины в феврале текущего года. Шведские БМП подобного типа вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиометровых снарядов.
Российские военные смогли впервые захватить боевую машину пехоты (БМП) CV 900, тем самым унизив уникальных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это рассказал обозреватель Дэвид Экс. «Уникальная шведская» 21-я бригада ВСУ в ходе попытки проведения контратаки на краснолиманском направлении попала в ловушку российских гранатометчиков и лишилась одной из боевых машин. Всего на вооружении у бригады находятся примерно 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122, восемь самоходных артиллерийских установок Archer, и минимум одна Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Bgbv 90», — пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. Он уточняет, что кроме захваченного CV90, в боях участвовали еще две БМП. Ранее ВС РФ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты БМП CV-90 в зоне спецоперации. Швеция поставила Украине эти машины в феврале текущего года. Шведские БМП подобного типа вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиометровых снарядов.