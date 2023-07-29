29 июля 2023

Forbes: захваченную Россией БМП CV90 применяла уникальная бригада ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Российские военные унизили уникальных бойцов ВСУ Фото:

Российские военные смогли впервые захватить боевую машину пехоты (БМП) CV 900, тем самым унизив уникальных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это рассказал обозреватель Дэвид Экс.

«Уникальная шведская» 21-я бригада ВСУ в ходе попытки проведения контратаки на краснолиманском направлении попала в ловушку российских гранатометчиков и лишилась одной из боевых машин. Всего на вооружении у бригады находятся примерно 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122, восемь самоходных артиллерийских установок Archer, и минимум одна Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Bgbv 90», — пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. Он уточняет, что кроме захваченного CV90, в боях участвовали еще две БМП.

Ранее ВС РФ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты БМП CV-90 в зоне спецоперации. Швеция поставила Украине эти машины в феврале текущего года. Шведские БМП подобного типа вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиометровых снарядов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные смогли впервые захватить боевую машину пехоты (БМП) CV 900, тем самым унизив уникальных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это рассказал обозреватель Дэвид Экс. «Уникальная шведская» 21-я бригада ВСУ в ходе попытки проведения контратаки на краснолиманском направлении попала в ловушку российских гранатометчиков и лишилась одной из боевых машин. Всего на вооружении у бригады находятся примерно 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122, восемь самоходных артиллерийских установок Archer, и минимум одна Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Bgbv 90», — пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. Он уточняет, что кроме захваченного CV90, в боях участвовали еще две БМП. Ранее ВС РФ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты БМП CV-90 в зоне спецоперации. Швеция поставила Украине эти машины в феврале текущего года. Шведские БМП подобного типа вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиометровых снарядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...