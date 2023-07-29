ВС РФ впервые захватили шведскую БМП в зоне спецоперации

29 июля 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Солдаты РФ впервые на Украине захватили шведскую БМП CV-90 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты БМП CV-90 в зоне спецоперации. Швеция поставила Украине эти машины в феврале текущего года. «Две БМП CV-90 „выскочили“ на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатометом при подходе к нашим позициям. <…> Это первый подобный трофей. <…> Вторая БМП уехала», — рассказал военнослужащий 20-й армии ЗВО в разговоре с РИА Новости. Шведские БМП подобного типа вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиометровых снарядов. В феврале 2023 года Швеция поставила свои пехотные машины в рамках военной поддержки. Страны Запада оказывают поддержку Украине в виде вооружения и техники. Таким образом они надеются на успех контрнаступления, которое Киев начал с 4 июня. В госдепе США подчеркнули, что оказали всю необходимую поддержку и надеются на успешное наступление. Тем не менее и в РФ и на Западе отмечают, что наступление провалилось. ВС РФ успешно уничтожает западную технику, например, танки Leopard.

ВС РФ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты БМП CV-90 в зоне спецоперации. Швеция поставила Украине эти машины в феврале текущего года. «Две БМП CV-90 „выскочили“ на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатометом при подходе к нашим позициям. <…> Это первый подобный трофей. <…> Вторая БМП уехала», — рассказал военнослужащий 20-й армии ЗВО в разговоре с РИА Новости. Шведские БМП подобного типа вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиометровых снарядов. В феврале 2023 года Швеция поставила свои пехотные машины в рамках военной поддержки. Страны Запада оказывают поддержку Украине в виде вооружения и техники. Таким образом они надеются на успех контрнаступления, которое Киев начал с 4 июня. В госдепе США подчеркнули, что оказали всю необходимую поддержку и надеются на успешное наступление. Тем не менее и в РФ и на Западе отмечают, что наступление провалилось. ВС РФ успешно уничтожает западную технику, например, танки Leopard.