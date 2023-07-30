Mash: режим «Ковер» введен в аэропорту Внуково

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Из-за плана «Ковер» самолетам приходится кружить над аэропортом Фото:

В московском аэропорту Внуково ввели режим «Ковер» на фоне атаки беспилотников на одно из зданий «Москва-сити». Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Режим „Ковер“ введен в аэропорту Внуково. Самолеты больше не принимают, им приходится кружить в воздухе», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что также в аэропорту была приостановлена посадка на вылет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Внуково для уточнения информации. Ответ ожидается.

План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного летающего объекта. План подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов.

В ночь на 30 июля в «IQ-квартале» в «Москва-сити» прогремел взрыв. Позже мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что это была атака украинских беспилотников. Также стало известно, что во Внуково задержали часть рейсов.

Обновлено в 5:28 по мск: аэропорт возобновил работу. Об этом сообщили в авиационных службах, передает ТАСС.

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В московском аэропорту Внуково ввели режим «Ковер» на фоне атаки беспилотников на одно из зданий «Москва-сити». Об этом написали в telegram-канале Mash. «Режим „Ковер“ введен в аэропорту Внуково. Самолеты больше не принимают, им приходится кружить в воздухе», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что также в аэропорту была приостановлена посадка на вылет. URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Внуково для уточнения информации. Ответ ожидается. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного летающего объекта. План подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. В ночь на 30 июля в «IQ-квартале» в «Москва-сити» прогремел взрыв. Позже мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что это была атака украинских беспилотников. Также стало известно, что во Внуково задержали часть рейсов. Обновлено в 5:28 по мск: аэропорт возобновил работу. Об этом сообщили в авиационных службах, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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