Из-за плана «Ковер» самолетам приходится кружить над аэропортом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В московском аэропорту Внуково ввели режим «Ковер» на фоне атаки беспилотников на одно из зданий «Москва-сити». Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Режим „Ковер“ введен в аэропорту Внуково. Самолеты больше не принимают, им приходится кружить в воздухе», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что также в аэропорту была приостановлена посадка на вылет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Внуково для уточнения информации. Ответ ожидается.

План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного летающего объекта. План подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов.

В ночь на 30 июля в «IQ-квартале» в «Москва-сити» прогремел взрыв. Позже мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что это была атака украинских беспилотников. Также стало известно, что во Внуково задержали часть рейсов.

Обновлено в 5:28 по мск: аэропорт возобновил работу. Об этом сообщили в авиационных службах, передает ТАСС.