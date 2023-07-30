Количество пострадавших при украинском теракте в Таганроге выросло до 22 человек

Количество пострадавших при ракетном ударе Украины в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22 человек. Среди них есть ребенок, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения. В том числе один ребенок, который обратился на следующей день», — говорится в сообщении регионального ведомства, передает ТАСС.
Уточняется, что в данный момент в больнице остаются девять человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Также в министерстве уточнили, что ребенок получил травму при падении с велосипеда.
Теракт в Таганроге произошел 28 июля. Позже в Минобороны РФ заявили, что удар совершила Украина с помощью ракеты С-200. Из-за катастрофы в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
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