Количество пострадавших при украинском теракте в Таганроге выросло до 22 человек

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Из-за взрыва ракеты в Таганроге пострадали 22 человека Фото:
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В Таганроге взорвалась ракета

Количество пострадавших при ракетном ударе Украины в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22 человек. Среди них есть ребенок, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

«По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения. В том числе один ребенок, который обратился на следующей день», — говорится в сообщении регионального ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что в данный момент в больнице остаются девять человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Также в министерстве уточнили, что ребенок получил травму при падении с велосипеда.

Теракт в Таганроге произошел 28 июля. Позже в Минобороны РФ заявили, что удар совершила Украина с помощью ракеты С-200. Из-за катастрофы в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Количество пострадавших при ракетном ударе Украины в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22 человек. Среди них есть ребенок, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. «По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения. В том числе один ребенок, который обратился на следующей день», — говорится в сообщении регионального ведомства, передает ТАСС. Уточняется, что в данный момент в больнице остаются девять человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Также в министерстве уточнили, что ребенок получил травму при падении с велосипеда. Теракт в Таганроге произошел 28 июля. Позже в Минобороны РФ заявили, что удар совершила Украина с помощью ракеты С-200. Из-за катастрофы в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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