Количество пострадавших при украинском теракте в Таганроге выросло до 22 человек

30 июля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Из-за взрыва ракеты в Таганроге пострадали 22 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Количество пострадавших при ракетном ударе Украины в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22 человек. Среди них есть ребенок, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. «По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения. В том числе один ребенок, который обратился на следующей день», — говорится в сообщении регионального ведомства, передает ТАСС. Уточняется, что в данный момент в больнице остаются девять человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Также в министерстве уточнили, что ребенок получил травму при падении с велосипеда. Теракт в Таганроге произошел 28 июля. Позже в Минобороны РФ заявили, что удар совершила Украина с помощью ракеты С-200. Из-за катастрофы в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Количество пострадавших при ракетном ударе Украины в Таганроге Ростовской области увеличилось до 22 человек. Среди них есть ребенок, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. «По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения. В том числе один ребенок, который обратился на следующей день», — говорится в сообщении регионального ведомства, передает ТАСС. Уточняется, что в данный момент в больнице остаются девять человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Также в министерстве уточнили, что ребенок получил травму при падении с велосипеда. Теракт в Таганроге произошел 28 июля. Позже в Минобороны РФ заявили, что удар совершила Украина с помощью ракеты С-200. Из-за катастрофы в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.