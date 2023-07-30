30 июля 2023

Минтруд придумал план по борьбе с нехваткой рабочих рук

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярмарка вакансий. Челябинск, работа, безработица, поиск работы, рынок труда, ярмарка вакансий, безработный
В Минтруде обеспокоены социальной напряженностью на рынке труда Фото:

В России хотят заняться переобучением работников для их дальнейшего трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Это одно из направлений работы Минтруда в рамках борьбы с социальной напряженностью на рынке. В ведомстве озвучили комплексную программу.

«Для снижения напряженности на рынке труда в России министерство принимает меры по переобучению сотрудников для трудоустройства на предприятия ОПК, размещает вакансии на государственном портале „Работа в России“ и занимается субсидированием найма безработных граждан», — указано в письме замминистра труда Елены Мухтияровой, которое адресовано членам Российской трехсторонней комиссии, передают «Ведомости».

Также на территории России организовано софинансирование компаний из числа работодателей, заинтересованных в переезде квалифицированных сотрудников в другие регионы. Но среди россиян конкретно эта мера не пользуется спросом, подчеркивают в Минтруде.

В июле была зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность предприятий рабочими кадрами, сообщали в Центробанке. При этом в России продолжают расти зарплаты населения.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России хотят заняться переобучением работников для их дальнейшего трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Это одно из направлений работы Минтруда в рамках борьбы с социальной напряженностью на рынке. В ведомстве озвучили комплексную программу. «Для снижения напряженности на рынке труда в России министерство принимает меры по переобучению сотрудников для трудоустройства на предприятия ОПК, размещает вакансии на государственном портале „Работа в России“ и занимается субсидированием найма безработных граждан», — указано в письме замминистра труда Елены Мухтияровой, которое адресовано членам Российской трехсторонней комиссии, передают «Ведомости». Также на территории России организовано софинансирование компаний из числа работодателей, заинтересованных в переезде квалифицированных сотрудников в другие регионы. Но среди россиян конкретно эта мера не пользуется спросом, подчеркивают в Минтруде. В июле была зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность предприятий рабочими кадрами, сообщали в Центробанке. При этом в России продолжают расти зарплаты населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...