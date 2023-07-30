Минтруд придумал план по борьбе с нехваткой рабочих рук

31 июля 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

В Минтруде обеспокоены социальной напряженностью на рынке труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России хотят заняться переобучением работников для их дальнейшего трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Это одно из направлений работы Минтруда в рамках борьбы с социальной напряженностью на рынке. В ведомстве озвучили комплексную программу. «Для снижения напряженности на рынке труда в России министерство принимает меры по переобучению сотрудников для трудоустройства на предприятия ОПК, размещает вакансии на государственном портале „Работа в России“ и занимается субсидированием найма безработных граждан», — указано в письме замминистра труда Елены Мухтияровой, которое адресовано членам Российской трехсторонней комиссии, передают «Ведомости». Также на территории России организовано софинансирование компаний из числа работодателей, заинтересованных в переезде квалифицированных сотрудников в другие регионы. Но среди россиян конкретно эта мера не пользуется спросом, подчеркивают в Минтруде. В июле была зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность предприятий рабочими кадрами, сообщали в Центробанке. При этом в России продолжают расти зарплаты населения.

В России хотят заняться переобучением работников для их дальнейшего трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Это одно из направлений работы Минтруда в рамках борьбы с социальной напряженностью на рынке. В ведомстве озвучили комплексную программу. «Для снижения напряженности на рынке труда в России министерство принимает меры по переобучению сотрудников для трудоустройства на предприятия ОПК, размещает вакансии на государственном портале „Работа в России“ и занимается субсидированием найма безработных граждан», — указано в письме замминистра труда Елены Мухтияровой, которое адресовано членам Российской трехсторонней комиссии, передают «Ведомости». Также на территории России организовано софинансирование компаний из числа работодателей, заинтересованных в переезде квалифицированных сотрудников в другие регионы. Но среди россиян конкретно эта мера не пользуется спросом, подчеркивают в Минтруде. В июле была зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность предприятий рабочими кадрами, сообщали в Центробанке. При этом в России продолжают расти зарплаты населения.