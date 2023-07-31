Российские войска сорвали разведку ВСУ в Запорожской области

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, вертолет, вертолеты, военные учения
Авиация группировки «Восток» уничтожила пункты дислокации ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы российской группировки «Восток» пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем около сел Работино и Приютное в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра «восточной» группировки Олег Чехов.

«На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка противника провести разведку боем в районе севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил», — рассказал Олег Чехов РИА Новости.

Также начальник пресс-центра заявил, что еще одна попытка разведки ВСУ была пресечена восточнее села Работино. Российские военные нанесли противнику огневое поражение, из-за чего он отступил. Также боевая авиация группировки «Восток» поразила пункты временной дислокации украинских войск в районах пунктов Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о начале второй волны наступления ВСУ в Запорожье, пишет Pravda.Ru. Однако спустя время он сообщил, что российская армия успешно отражает все попытки атаки украинских войск на направлении, передает «Ридус».

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Бойцы российской группировки «Восток» пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем около сел Работино и Приютное в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра «восточной» группировки Олег Чехов. «На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка противника провести разведку боем в районе севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил», — рассказал Олег Чехов РИА Новости. Также начальник пресс-центра заявил, что еще одна попытка разведки ВСУ была пресечена восточнее села Работино. Российские военные нанесли противнику огневое поражение, из-за чего он отступил. Также боевая авиация группировки «Восток» поразила пункты временной дислокации украинских войск в районах пунктов Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки. Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о начале второй волны наступления ВСУ в Запорожье, пишет Pravda.Ru. Однако спустя время он сообщил, что российская армия успешно отражает все попытки атаки украинских войск на направлении, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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