Российские войска сорвали разведку ВСУ в Запорожской области

31 июля 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Авиация группировки «Восток» уничтожила пункты дислокации ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы российской группировки «Восток» пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем около сел Работино и Приютное в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра «восточной» группировки Олег Чехов. «На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка противника провести разведку боем в районе севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил», — рассказал Олег Чехов РИА Новости. Также начальник пресс-центра заявил, что еще одна попытка разведки ВСУ была пресечена восточнее села Работино. Российские военные нанесли противнику огневое поражение, из-за чего он отступил. Также боевая авиация группировки «Восток» поразила пункты временной дислокации украинских войск в районах пунктов Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки. Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о начале второй волны наступления ВСУ в Запорожье , пишет Pravda.Ru. Однако спустя время он сообщил, что российская армия успешно отражает все попытки атаки украинских войск на направлении, передает «Ридус».

Бойцы российской группировки «Восток» пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем около сел Работино и Приютное в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра «восточной» группировки Олег Чехов. «На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка противника провести разведку боем в районе севернее Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил», — рассказал Олег Чехов РИА Новости. Также начальник пресс-центра заявил, что еще одна попытка разведки ВСУ была пресечена восточнее села Работино. Российские военные нанесли противнику огневое поражение, из-за чего он отступил. Также боевая авиация группировки «Восток» поразила пункты временной дислокации украинских войск в районах пунктов Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки. Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о начале второй волны наступления ВСУ в Запорожье, пишет Pravda.Ru. Однако спустя время он сообщил, что российская армия успешно отражает все попытки атаки украинских войск на направлении, передает «Ридус».