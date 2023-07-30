30 июля 2023
29 июля 2023

Курганские волонтеры назвали инструменты, необходимые бойцам на фронте. Список

Курганским бойцам из зоны СВО требуются бензопилы, топоры и скобы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окопы подразделения "Пятнашка" на передовой. Марьинка, оружие, война, пулеметная точка
Курганские волонтеры собирают для бойцов СВО инструменты для создания блиндажей и окопов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганским военнослужащим из зоны спецоперации на Украине для строительства окопов и блиндажей требуются бензопилы, топоры, скобы и генераторы. Список необходимых инструментов опубликован в одном из курганских telegram-чатов волонтеров.

«Нашим ребятам на передовой постоянно требуются расходные материалы для строительства, укрепления блиндажей и окопов. Примем: бензопилы, топоры, шуруповерты, молотки, генераторы, строительный материал, скобы, гвозди и шурупы», — указано в списке.

Ранее URA.RU писало, что курганцы приобрели для бойцов СВО экипировку, которая спасает от осколков снарядов и пуль. На фронт закупили около 40 тактических очков. На это было собрано порядка 28 тысяч рублей.

Курганским бойцам в зоне СВО требуются бензопилы, топоры и генераторы
Курганским бойцам в зоне СВО требуются бензопилы, топоры и генераторы

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганским военнослужащим из зоны спецоперации на Украине для строительства окопов и блиндажей требуются бензопилы, топоры, скобы и генераторы. Список необходимых инструментов опубликован в одном из курганских telegram-чатов волонтеров. «Нашим ребятам на передовой постоянно требуются расходные материалы для строительства, укрепления блиндажей и окопов. Примем: бензопилы, топоры, шуруповерты, молотки, генераторы, строительный материал, скобы, гвозди и шурупы», — указано в списке. Ранее URA.RU писало, что курганцы приобрели для бойцов СВО экипировку, которая спасает от осколков снарядов и пуль. На фронт закупили около 40 тактических очков. На это было собрано порядка 28 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...