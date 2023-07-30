Курганским бойцам из зоны СВО требуются бензопилы, топоры и скобы

Курганские волонтеры собирают для бойцов СВО инструменты для создания блиндажей и окопов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганским военнослужащим из зоны спецоперации на Украине для строительства окопов и блиндажей требуются бензопилы, топоры, скобы и генераторы. Список необходимых инструментов опубликован в одном из курганских telegram-чатов волонтеров.

«Нашим ребятам на передовой постоянно требуются расходные материалы для строительства, укрепления блиндажей и окопов. Примем: бензопилы, топоры, шуруповерты, молотки, генераторы, строительный материал, скобы, гвозди и шурупы», — указано в списке.

Ранее URA.RU писало, что курганцы приобрели для бойцов СВО экипировку, которая спасает от осколков снарядов и пуль. На фронт закупили около 40 тактических очков. На это было собрано порядка 28 тысяч рублей.