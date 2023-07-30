Курганцы купили бойцам СВО экипировку, которая спасает от осколков снарядов. Видео

31 июля 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Бойцам с фронта отправят десятки тактических очков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Курганской области собрали деньги для участников спецоперации на покупку тактических очков, предназначенных для защиты глаз от повреждений при попадании осколков снарядов и пуль. Об этом URA.RU рассказал участник СВО Александр Пылков. «Мы объявляли сбор на покупку тактических очков для наших парней из зоны СВО. Было собрано 27,5 тысяч рублей. На эту сумму купили 36 штук. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые участвовали в помощи для наших земляков», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО передал мобилизованным пилы для создания блиндажей. Также сообщалось, что бойцам с фронта подарили мини-экскаватор для рытья окопов.

Жители Курганской области собрали деньги для участников спецоперации на покупку тактических очков, предназначенных для защиты глаз от повреждений при попадании осколков снарядов и пуль. Об этом URA.RU рассказал участник СВО Александр Пылков. «Мы объявляли сбор на покупку тактических очков для наших парней из зоны СВО. Было собрано 27,5 тысяч рублей. На эту сумму купили 36 штук. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые участвовали в помощи для наших земляков», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО передал мобилизованным пилы для создания блиндажей. Также сообщалось, что бойцам с фронта подарили мини-экскаватор для рытья окопов.