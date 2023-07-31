В аэропорту Челябинска задержали рейс в Ханты-Мансийск

31 июля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Вылет отложили до 16 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска 31 августа задержали вылет самолета до Ханты-Мансийска. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Представители ведомства проверят обстоятельства случившегося. «Соблюдение прав пассажиров остается на контроле прокуратуры. Проверяющий орган изучит обстоятельства задержки рейса в Ханты-Мансийск 31 июля», — отметили в прокуратуре. Задержка произошла по технической причине. В срок не вылетел борт рейса № 118 по маршруту Челябинск — Ханты-Мансийск. По расписанию авиакомпания Utair должна была отправить самолет в 5:15 часов утра. Однако в настоящее время объявили, что планируемое время вылета лишь в 16 часов. На рейс было зарегистрировано 48 пассажиров. Из них 28 человек разместили в гостинице.

В аэропорту Челябинска 31 августа задержали вылет самолета до Ханты-Мансийска. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Представители ведомства проверят обстоятельства случившегося. «Соблюдение прав пассажиров остается на контроле прокуратуры. Проверяющий орган изучит обстоятельства задержки рейса в Ханты-Мансийск 31 июля», — отметили в прокуратуре. Задержка произошла по технической причине. В срок не вылетел борт рейса № 118 по маршруту Челябинск — Ханты-Мансийск. По расписанию авиакомпания Utair должна была отправить самолет в 5:15 часов утра. Однако в настоящее время объявили, что планируемое время вылета лишь в 16 часов. На рейс было зарегистрировано 48 пассажиров. Из них 28 человек разместили в гостинице.