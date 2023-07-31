В аэропорту Челябинска задержали рейс в Ханты-Мансийск

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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Вылет отложили до 16 часов Фото:

В аэропорту Челябинска 31 августа задержали вылет самолета до Ханты-Мансийска. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Представители ведомства проверят обстоятельства случившегося.

«Соблюдение прав пассажиров остается на контроле прокуратуры. Проверяющий орган изучит обстоятельства задержки рейса в Ханты-Мансийск 31 июля», — отметили в прокуратуре.

Задержка произошла по технической причине. В срок не вылетел борт рейса № 118 по маршруту Челябинск — Ханты-Мансийск. По расписанию авиакомпания Utair должна была отправить самолет в 5:15 часов утра. Однако в настоящее время объявили, что планируемое время вылета лишь в 16 часов.

На рейс было зарегистрировано 48 пассажиров. Из них 28 человек разместили в гостинице.

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В аэропорту Челябинска 31 августа задержали вылет самолета до Ханты-Мансийска. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Представители ведомства проверят обстоятельства случившегося. «Соблюдение прав пассажиров остается на контроле прокуратуры. Проверяющий орган изучит обстоятельства задержки рейса в Ханты-Мансийск 31 июля», — отметили в прокуратуре. Задержка произошла по технической причине. В срок не вылетел борт рейса № 118 по маршруту Челябинск — Ханты-Мансийск. По расписанию авиакомпания Utair должна была отправить самолет в 5:15 часов утра. Однако в настоящее время объявили, что планируемое время вылета лишь в 16 часов. На рейс было зарегистрировано 48 пассажиров. Из них 28 человек разместили в гостинице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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