В аэропорту Челябинска задержали рейс в Ханты-Мансийск

В аэропорту Челябинска 31 августа задержали вылет самолета до Ханты-Мансийска. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Представители ведомства проверят обстоятельства случившегося.
«Соблюдение прав пассажиров остается на контроле прокуратуры. Проверяющий орган изучит обстоятельства задержки рейса в Ханты-Мансийск 31 июля», — отметили в прокуратуре.
Задержка произошла по технической причине. В срок не вылетел борт рейса № 118 по маршруту Челябинск — Ханты-Мансийск. По расписанию авиакомпания Utair должна была отправить самолет в 5:15 часов утра. Однако в настоящее время объявили, что планируемое время вылета лишь в 16 часов.
На рейс было зарегистрировано 48 пассажиров. Из них 28 человек разместили в гостинице.
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