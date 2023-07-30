В курганском центре Илизарова мальчику провели операцию на черепе из его собственной кости

В Кургане ребенку провели операцию, чтобы исправить дефект черепа (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские врачи центра имени Илизарова провели семилетнему мальчику операцию по удалению дефекта на черепе с использованием собственной кости ребенка вместо имплантата. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в соцсети.

«Эксклюзивность данной операции в том, что дефект черепа был закрыт полностью своей костью без использования имплантата и выполнения краниотомии. Донорский материал толщиной 3 мм был ювелирно срезан специальным устройством — костным ножом с соседнего участка черепа», — написано в группе «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее мальчику в возрасте одного года из-за врожденного порока развития черепа была сделана операция эндоскопическим методом в другом учреждении. По информации медцентра, это лечение необходимо было проводить до 4-6 месяцев. После этого у ребенка возник дефект черепа размером 4 на 4 сантиметра. Курганский врач-нейрохирург Ольга Сергеенко отметила, что через отверстие была видна пульсация мозга. По ее словам, получение травмы черепа могло повредить головной мозг ребенка.

Ранее URA.RU писало, что врачи центра Илизарова сделали сложные операции подросткам из ЛНР. У пациентов были тяжелые ортопедические осложнения ДЦП. Также сообщалось, что курганским врачам удалось спасти женщину из Тюмени, удалив ей эндопротез через живот.

В Кургане врачи Центра Илизарова прооперировали череп мальчика и закрыли дефект его собственной костью Фото: группа «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте»