30 июля 2023
29 июля 2023

Тюменский ЖК стал местом притяжения любителей БДСМ. Фото

В тюменском ЖК посуточно сдают три БДСМ-квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, маска, бдсм
Тюменцы считают этот ЖК одним из самых семейных в городе Фото:

В Тюмени в ЖК «Колумб» сдают посуточно сразу три БДСМ-квартиры. Объявления опубликованы на площадке «Avito». Ранее URA.RU писало, что тюменцы считают этот жилой комплекс одним из самых семейных в городе.

«Тематические апартаменты для влюбленных в стиле БДСМ. Гарантия чистоты и полной конфиденциальности! Так же вы можете арендовать апартаментами как фотостудию, цена уточняется у администратора. Возможна аренда почасовая (час 1500 рублей). Цена — от 7000 рублей за сутки», — говорится в одном из объявлений.

В объявлении о сдаче другой квартиры сообщается, что в студии может находиться не более двух гостей, а также запрещается вход людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также в квартире нельзя проводить съему эротического контента и курить. Стоимость аренды начинается от семи тысяч рублей. Во всех квартирах запрещено проводить вечеринки и проживать с животными и с детьми.

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В Тюмени в ЖК «Колумб» сдают посуточно сразу три БДСМ-квартиры. Объявления опубликованы на площадке «Avito». Ранее URA.RU писало, что тюменцы считают этот жилой комплекс одним из самых семейных в городе. «Тематические апартаменты для влюбленных в стиле БДСМ. Гарантия чистоты и полной конфиденциальности! Так же вы можете арендовать апартаментами как фотостудию, цена уточняется у администратора. Возможна аренда почасовая (час 1500 рублей). Цена — от 7000 рублей за сутки», — говорится в одном из объявлений. В объявлении о сдаче другой квартиры сообщается, что в студии может находиться не более двух гостей, а также запрещается вход людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также в квартире нельзя проводить съему эротического контента и курить. Стоимость аренды начинается от семи тысяч рублей. Во всех квартирах запрещено проводить вечеринки и проживать с животными и с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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