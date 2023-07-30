В тюменском ЖК посуточно сдают три БДСМ-квартиры

Тюменцы считают этот ЖК одним из самых семейных в городе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в ЖК «Колумб» сдают посуточно сразу три БДСМ-квартиры. Объявления опубликованы на площадке «Avito». Ранее URA.RU писало, что тюменцы считают этот жилой комплекс одним из самых семейных в городе.

«Тематические апартаменты для влюбленных в стиле БДСМ. Гарантия чистоты и полной конфиденциальности! Так же вы можете арендовать апартаментами как фотостудию, цена уточняется у администратора. Возможна аренда почасовая (час 1500 рублей). Цена — от 7000 рублей за сутки», — говорится в одном из объявлений.

В объявлении о сдаче другой квартиры сообщается, что в студии может находиться не более двух гостей, а также запрещается вход людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также в квартире нельзя проводить съему эротического контента и курить. Стоимость аренды начинается от семи тысяч рублей. Во всех квартирах запрещено проводить вечеринки и проживать с животными и с детьми.