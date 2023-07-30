В результате атаки БПЛА на «Москва-сити» пострадал один человек

Из-за взрыва на территории «Москва-сити» пострадал охранник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве в результате взрыва беспилотника в одном из зданий «Москва-сити» пострадал один человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

«В результате хлопка в башне „Око-2“ пострадал охранник», — передает ТАСС заявление экстренных служб. Уточняется, что в результате происшествия были выбиты стекла с первого по четвертый этаж здания.

В ночь на 30 июля в одном из зданий «Москва-сити» произошел взрыв. Позже в Минобороны сообщили, что причиной тому стали украинские беспилотники, сбитые с помощью систем радиоэлектронной борьбы.