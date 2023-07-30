В результате атаки БПЛА на «Москва-сити» пострадал один человек

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Из-за взрыва на территории «Москва-сити» пострадал охранник Фото:

В Москве в результате взрыва беспилотника в одном из зданий «Москва-сити» пострадал один человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

«В результате хлопка в башне „Око-2“ пострадал охранник», — передает ТАСС заявление экстренных служб. Уточняется, что в результате происшествия были выбиты стекла с первого по четвертый этаж здания.

В ночь на 30 июля в одном из зданий «Москва-сити» произошел взрыв. Позже в Минобороны сообщили, что причиной тому стали украинские беспилотники, сбитые с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

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В Москве в результате взрыва беспилотника в одном из зданий «Москва-сити» пострадал один человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «В результате хлопка в башне „Око-2“ пострадал охранник», — передает ТАСС заявление экстренных служб. Уточняется, что в результате происшествия были выбиты стекла с первого по четвертый этаж здания. В ночь на 30 июля в одном из зданий «Москва-сити» произошел взрыв. Позже в Минобороны сообщили, что причиной тому стали украинские беспилотники, сбитые с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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