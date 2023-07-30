Глава пермской фракции КПРФ претендует на должность мэра Перми

Анна Баранова примет участие в конкурсе на должность главы Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат краевого законодательного собрания от КПРФ Анна Баранова выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Перми. Она стала пятым претендентом на должность градоначальника.

«Анна Баранова подала документы на конкурс по отбору главы Перми. В гордуме данную информацию подтвердили», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Баранова стала уже пятым кандидатом на должность мэра. Ранее документы на конкурс подали командир танкового взвода Ильяс Гайнанов, сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, бывший врач Оксана Комягина и юрист Мария Булычева.

Анна Баранова подтвердила URA.RU информацию об участии в конкурсе. Она пояснила, что ее выдвинул крайком КПРФ: партия не могла пройти мимо такого значимого события, как выбор мэра Перми. У нее уже есть большая программа развития города. «Первый пункт — возвращение прямых выборов мэра, потому что главу города-миллионника должен выбирать народ. Второй пункт — приведение в порядок отдаленных микрорайонов Перми. Центр города к 300-летию привели в порядок, а в отдаленных территориях люди даже праздника не почувствовали», — рассказала Анна Баранова. Остальные пункты программы она опубликует на своей странице в соцсетях.

Анна Баранова была выбрана депутатом заксобрания в 2021 году по округу №10. Она обошла кандидата от «Единой России», бывшего председателя совета директоров ООО «Кортрос-Пермь» Виктора Кривошеина.