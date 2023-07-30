30 июля 2023

Появился четвертый претендент на должность мэра Перми

Четвертым кандидатом на пост мэра Перми стала самозанятая Мария Булычева
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновники, документы, депутаты
Срок подачи документов на участие в конкурсе заканчивается 3 августа Фото:

Количество участников конкурса по отбору мэра Перми увеличилось до четырех человек. Как сообщил источник URA.RU в политэлитах, документы подала самозанятая Мария Булычева.

«Появится четвертый участник конкурса. Это Булычева Мария Алексеевна, самозанятая. У нее два высших образования», — отметил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен.

Первым документы подал сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев. На прошлой неделе заявления принесли участник спецоперации Ильяс Гайнанов и безработная пермячка Оксана Комягина. Срок подачи заявок заканчивается 3 августа. Основным претендентом на пост считается министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин. Как ожидается, он принесет документы ближе к концу срока окончания заявок.

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Количество участников конкурса по отбору мэра Перми увеличилось до четырех человек. Как сообщил источник URA.RU в политэлитах, документы подала самозанятая Мария Булычева. «Появится четвертый участник конкурса. Это Булычева Мария Алексеевна, самозанятая. У нее два высших образования», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Первым документы подал сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев. На прошлой неделе заявления принесли участник спецоперации Ильяс Гайнанов и безработная пермячка Оксана Комягина. Срок подачи заявок заканчивается 3 августа. Основным претендентом на пост считается министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин. Как ожидается, он принесет документы ближе к концу срока окончания заявок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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