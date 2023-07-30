Появился четвертый претендент на должность мэра Перми

Количество участников конкурса по отбору мэра Перми увеличилось до четырех человек. Как сообщил источник URA.RU в политэлитах, документы подала самозанятая Мария Булычева.
«Появится четвертый участник конкурса. Это Булычева Мария Алексеевна, самозанятая. У нее два высших образования», — отметил источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен.
Первым документы подал сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев. На прошлой неделе заявления принесли участник спецоперации Ильяс Гайнанов и безработная пермячка Оксана Комягина. Срок подачи заявок заканчивается 3 августа. Основным претендентом на пост считается министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин. Как ожидается, он принесет документы ближе к концу срока окончания заявок.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.