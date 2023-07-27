27 июля 2023

Новым кандидатом на пост главы Перми стала безработная

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, маникюр, женские руки
Комягина представила все документы конкурсной комиссии Фото:

Новым кандидатом на пост главы Перми стала местная жительница Оксана Комягина. Известно, что на данный момент она не работает, но у нее два высших образования.

«На конкурс по отбору главы Перми заявился еще один кандидат — безработная Оксана Комягина. В аппарате думы подтвердили, что Комягина сегодня представила документы конкурсной комиссии», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, Комягина имеет два высших образования. Первое, медицинское, она получила в Пермском медуниверситете, а второе, управленческое, в Высшей школе экономики. Ранее работала врачом-терапевтом и заведовала отделом продаж медцентра «Философия красоты и здоровья».

Ранее на должность мэра Перми заявились еще два кандидата. Первым стал сотрудник ООО «Уралбумага», упаковщик третьего разряда Андрей Золотарев. Вторым подал документы участник СВО, командир танкового взвода Ильяс Гайнанов. Конкурс на отбор главы города пройдет 17 июля. Должность стала вакантной после ухода с поста мэра Алексея Демкина. Источники URA.RU называли наиболее вероятным кандидатом министра экономразвития края Эдуарда Соснина.

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Новым кандидатом на пост главы Перми стала местная жительница Оксана Комягина. Известно, что на данный момент она не работает, но у нее два высших образования. «На конкурс по отбору главы Перми заявился еще один кандидат — безработная Оксана Комягина. В аппарате думы подтвердили, что Комягина сегодня представила документы конкурсной комиссии», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По информации издания, Комягина имеет два высших образования. Первое, медицинское, она получила в Пермском медуниверситете, а второе, управленческое, в Высшей школе экономики. Ранее работала врачом-терапевтом и заведовала отделом продаж медцентра «Философия красоты и здоровья». Ранее на должность мэра Перми заявились еще два кандидата. Первым стал сотрудник ООО «Уралбумага», упаковщик третьего разряда Андрей Золотарев. Вторым подал документы участник СВО, командир танкового взвода Ильяс Гайнанов. Конкурс на отбор главы города пройдет 17 июля. Должность стала вакантной после ухода с поста мэра Алексея Демкина. Источники URA.RU называли наиболее вероятным кандидатом министра экономразвития края Эдуарда Соснина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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