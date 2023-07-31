Патрушев объяснил, как победа России в СВО изменит мир

Патрушев: после победы России в СВО мир будет строиться на уважении и многообразии

31 июля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Российская спецоперация оказала пользу миру, заявил Николай Патрушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После победы России в спецоперации на Украине произойдут изменения глобального баланса сил в пользу уважения и многообразия мира. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира», — рассказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что российская спецоперация оказала пользу миру. Так, многие страны начали развиваться самостоятельно вне гегемонии США, подчеркнул он. Также страны начали отстаивать национальные интересы, не прислушиваясь к Западу. Патрушев назвал такие изменения феноменом мирового большинства. Президент России Владимир Путин сообщал, что тенденция к многополярности в международном сообществе будет только усиливаться, передает RT. Американский журналист Джексон Хинкль заявил, что Путин после начала спецоперации привел человечество в многополярный мир. Министр иностранных дел России говорил, что политики Запада начали признавать идею Путина о несостоятельности однополярного мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После победы России в спецоперации на Украине произойдут изменения глобального баланса сил в пользу уважения и многообразия мира. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира», — рассказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что российская спецоперация оказала пользу миру. Так, многие страны начали развиваться самостоятельно вне гегемонии США, подчеркнул он. Также страны начали отстаивать национальные интересы, не прислушиваясь к Западу. Патрушев назвал такие изменения феноменом мирового большинства. Президент России Владимир Путин сообщал, что тенденция к многополярности в международном сообществе будет только усиливаться, передает RT. Американский журналист Джексон Хинкль заявил, что Путин после начала спецоперации привел человечество в многополярный мир. Министр иностранных дел России говорил, что политики Запада начали признавать идею Путина о несостоятельности однополярного мира.