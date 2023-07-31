Источник раскрыл подробности о беспилотниках, атаковавших «Москва-сити»

РВНП: БПЛА, атаковавшие «Москва-сити», были изготовлены кустарным способом

31 июля 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

БПЛА для атаки на «Москва-сити» были собраны вручную, пишет РВНП Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU Беспилотники ВСУ, которые пытались атаковать «Москва-сити», были изготовлены с применением пластика. Кроме того, беспилотники содержали готовые поражающие элементы и были собраны кустарным способом. Об этом сообщает источник «Раньше всех. Ну почти.» «БПЛА, которые накануне атаковали башни „Москва-Сити“, были изготовлены <…> с большим применением пластика и содержали готовые поражающие элементы», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на свой источник. Уточняется, что БПЛА были изготовлены вручную. Атаки ВСУ на «Москва-сити» произошли 30 июля. В Минобороны РФ завили, что один БПЛА противника был сбит силами ПВО, а другие два врезались в здания бизнес-центра, передает RT. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении ВСУ. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Беспилотники ВСУ, которые пытались атаковать «Москва-сити», были изготовлены с применением пластика. Кроме того, беспилотники содержали готовые поражающие элементы и были собраны кустарным способом. Об этом сообщает источник «Раньше всех. Ну почти.» «БПЛА, которые накануне атаковали башни „Москва-Сити“, были изготовлены <…> с большим применением пластика и содержали готовые поражающие элементы», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на свой источник. Уточняется, что БПЛА были изготовлены вручную. Атаки ВСУ на «Москва-сити» произошли 30 июля. В Минобороны РФ завили, что один БПЛА противника был сбит силами ПВО, а другие два врезались в здания бизнес-центра, передает RT. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении ВСУ. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.