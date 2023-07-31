Источник раскрыл подробности о беспилотниках, атаковавших «Москва-сити»

Беспилотники ВСУ, которые пытались атаковать «Москва-сити», были изготовлены с применением пластика. Кроме того, беспилотники содержали готовые поражающие элементы и были собраны кустарным способом. Об этом сообщает источник «Раньше всех. Ну почти.»
«БПЛА, которые накануне атаковали башни „Москва-Сити“, были изготовлены <…> с большим применением пластика и содержали готовые поражающие элементы», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на свой источник. Уточняется, что БПЛА были изготовлены вручную.
Атаки ВСУ на «Москва-сити» произошли 30 июля. В Минобороны РФ завили, что один БПЛА противника был сбит силами ПВО, а другие два врезались в здания бизнес-центра, передает RT. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении ВСУ.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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