Источник раскрыл подробности о беспилотниках, атаковавших «Москва-сити»

РВНП: БПЛА, атаковавшие «Москва-сити», были изготовлены кустарным способом
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Дрон. stock, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
БПЛА для атаки на «Москва-сити» были собраны вручную, пишет РВНП Фото:

Беспилотники ВСУ, которые пытались атаковать «Москва-сити», были изготовлены с применением пластика. Кроме того, беспилотники содержали готовые поражающие элементы и были собраны кустарным способом. Об этом сообщает источник «Раньше всех. Ну почти.»

«БПЛА, которые накануне атаковали башни „Москва-Сити“, были изготовлены <…> с большим применением пластика и содержали готовые поражающие элементы», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на свой источник. Уточняется, что БПЛА были изготовлены вручную.

Атаки ВСУ на «Москва-сити» произошли 30 июля. В Минобороны РФ завили, что один БПЛА противника был сбит силами ПВО, а другие два врезались в здания бизнес-центра, передает RT. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении ВСУ.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Беспилотники ВСУ, которые пытались атаковать «Москва-сити», были изготовлены с применением пластика. Кроме того, беспилотники содержали готовые поражающие элементы и были собраны кустарным способом. Об этом сообщает источник «Раньше всех. Ну почти.» «БПЛА, которые накануне атаковали башни „Москва-Сити“, были изготовлены <…> с большим применением пластика и содержали готовые поражающие элементы», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на свой источник. Уточняется, что БПЛА были изготовлены вручную. Атаки ВСУ на «Москва-сити» произошли 30 июля. В Минобороны РФ завили, что один БПЛА противника был сбит силами ПВО, а другие два врезались в здания бизнес-центра, передает RT. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении ВСУ. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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