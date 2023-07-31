На железной дороге в УрФО совершено 12 диверсий

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Мкр Сортировка. Железнодорожный район. Екатеринбурга, мкр сортировка, ремонтное локомотивное депо свердловск, железная дорога
На СвЖД с начала года совершили больше десятка диверсий Фото:

На железной дороге на территории УрФО с начала 2023 года совершено 12 диверсий. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника окружного управления полиции на транспорте Александра Терещенко.

«Нами были созданы так называемые объездные группы, которые у нас занимаются профилактикой и обследованием критически важных объектов — чтобы избежать возможных диверсий, которые так или иначе случаются на объектах транспорта по всей стране после начала проведения специальной военной операции [РФ на Украине]. 12 фактов поджога релейных шкафов было зафиксировано на территории обслуживания управления. Десять уже раскрыты, два — на стадии проверки», — поделился Терещенко. Десять человек задержаны, добавил он.

Подозреваемых в совершении диверсий делят на две группы. Это ибо ранее судимые люди, либо молодежь, которая «в силу возраста, неопытности и максимализма склонна верить в ложные и откровенно провокационные посылы, которые им транслируются через всевозможные деструктивные паблики, чаты и группы», заявил Терещенко.

Обновлено в 21:38: в первоначальной версии заметки говорилось о 12 диверсиях на территории Свердловской железной дороги. В дирекции позднее уточнили, что на путях именно СвЖД таких эпизодов было только три.

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На железной дороге на территории УрФО с начала 2023 года совершено 12 диверсий. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника окружного управления полиции на транспорте Александра Терещенко. «Нами были созданы так называемые объездные группы, которые у нас занимаются профилактикой и обследованием критически важных объектов — чтобы избежать возможных диверсий, которые так или иначе случаются на объектах транспорта по всей стране после начала проведения специальной военной операции [РФ на Украине]. 12 фактов поджога релейных шкафов было зафиксировано на территории обслуживания управления. Десять уже раскрыты, два — на стадии проверки», — поделился Терещенко. Десять человек задержаны, добавил он. Подозреваемых в совершении диверсий делят на две группы. Это ибо ранее судимые люди, либо молодежь, которая «в силу возраста, неопытности и максимализма склонна верить в ложные и откровенно провокационные посылы, которые им транслируются через всевозможные деструктивные паблики, чаты и группы», заявил Терещенко. Обновлено в 21:38: в первоначальной версии заметки говорилось о 12 диверсиях на территории Свердловской железной дороги. В дирекции позднее уточнили, что на путях именно СвЖД таких эпизодов было только три.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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