На железной дороге в УрФО совершено 12 диверсий

31 июля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

На СвЖД с начала года совершили больше десятка диверсий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На железной дороге на территории УрФО с начала 2023 года совершено 12 диверсий. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника окружного управления полиции на транспорте Александра Терещенко. «Нами были созданы так называемые объездные группы, которые у нас занимаются профилактикой и обследованием критически важных объектов — чтобы избежать возможных диверсий, которые так или иначе случаются на объектах транспорта по всей стране после начала проведения специальной военной операции [РФ на Украине]. 12 фактов поджога релейных шкафов было зафиксировано на территории обслуживания управления. Десять уже раскрыты, два — на стадии проверки», — поделился Терещенко. Десять человек задержаны, добавил он. Подозреваемых в совершении диверсий делят на две группы. Это ибо ранее судимые люди, либо молодежь, которая «в силу возраста, неопытности и максимализма склонна верить в ложные и откровенно провокационные посылы, которые им транслируются через всевозможные деструктивные паблики, чаты и группы», заявил Терещенко. Обновлено в 21:38: в первоначальной версии заметки говорилось о 12 диверсиях на территории Свердловской железной дороги. В дирекции позднее уточнили, что на путях именно СвЖД таких эпизодов было только три.

На железной дороге на территории УрФО с начала 2023 года совершено 12 диверсий. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника окружного управления полиции на транспорте Александра Терещенко. «Нами были созданы так называемые объездные группы, которые у нас занимаются профилактикой и обследованием критически важных объектов — чтобы избежать возможных диверсий, которые так или иначе случаются на объектах транспорта по всей стране после начала проведения специальной военной операции [РФ на Украине]. 12 фактов поджога релейных шкафов было зафиксировано на территории обслуживания управления. Десять уже раскрыты, два — на стадии проверки», — поделился Терещенко. Десять человек задержаны, добавил он. Подозреваемых в совершении диверсий делят на две группы. Это ибо ранее судимые люди, либо молодежь, которая «в силу возраста, неопытности и максимализма склонна верить в ложные и откровенно провокационные посылы, которые им транслируются через всевозможные деструктивные паблики, чаты и группы», заявил Терещенко. Обновлено в 21:38: в первоначальной версии заметки говорилось о 12 диверсиях на территории Свердловской железной дороги. В дирекции позднее уточнили, что на путях именно СвЖД таких эпизодов было только три.