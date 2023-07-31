Хакеры рассекретили заработок Украины на незаконном экспорте зерна

За июль Украина заработала больше миллиона долларов на незаконном экспорте зерна в европейские страны. Данные об этом рассекретили российские хакеры из группировки «Солнцепек».
«Украина заработала за июль больше миллиона долларов на незаконном экспорте пшеницы и кукурузы в Венгрию, Румынию, Словакию и ряд других стран ЕС», — приводит данные, полученные от хакеров, telegram-канал Mash. Больше всего Украина получила денег от Молдовы — 182 тысячи долларов.
В начале лета ЕС решил продлить запрет на экспорт пшеницы из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу и Словакию. Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призывал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Киева.
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