Хакеры рассекретили заработок Украины на незаконном экспорте зерна

Хакеры «Солнцепек»: Киев за июль заработал миллион долларов на незаконном экспорте зерна в страны ЕС
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, судно
Украина получила от Молдовы 182 тысячи долларов за незаконный экспорт зерна, пишет Mash Фото:
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За июль Украина заработала больше миллиона долларов на незаконном экспорте зерна в европейские страны. Данные об этом рассекретили российские хакеры из группировки «Солнцепек».

«Украина заработала за июль больше миллиона долларов на незаконном экспорте пшеницы и кукурузы в Венгрию, Румынию, Словакию и ряд других стран ЕС», — приводит данные, полученные от хакеров, telegram-канал Mash. Больше всего Украина получила денег от Молдовы — 182 тысячи долларов.

В начале лета ЕС решил продлить запрет на экспорт пшеницы из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу и Словакию. Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призывал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Киева.

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За июль Украина заработала больше миллиона долларов на незаконном экспорте зерна в европейские страны. Данные об этом рассекретили российские хакеры из группировки «Солнцепек». «Украина заработала за июль больше миллиона долларов на незаконном экспорте пшеницы и кукурузы в Венгрию, Румынию, Словакию и ряд других стран ЕС», — приводит данные, полученные от хакеров, telegram-канал Mash. Больше всего Украина получила денег от Молдовы — 182 тысячи долларов. В начале лета ЕС решил продлить запрет на экспорт пшеницы из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу и Словакию. Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призывал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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