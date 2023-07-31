Хакеры рассекретили заработок Украины на незаконном экспорте зерна

Хакеры «Солнцепек»: Киев за июль заработал миллион долларов на незаконном экспорте зерна в страны ЕС

31 июля 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Украина получила от Молдовы 182 тысячи долларов за незаконный экспорт зерна, пишет Mash Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна За июль Украина заработала больше миллиона долларов на незаконном экспорте зерна в европейские страны. Данные об этом рассекретили российские хакеры из группировки «Солнцепек». «Украина заработала за июль больше миллиона долларов на незаконном экспорте пшеницы и кукурузы в Венгрию, Румынию, Словакию и ряд других стран ЕС», — приводит данные, полученные от хакеров, telegram-канал Mash. Больше всего Украина получила денег от Молдовы — 182 тысячи долларов. В начале лета ЕС решил продлить запрет на экспорт пшеницы из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу и Словакию. Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призывал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Киева.

За июль Украина заработала больше миллиона долларов на незаконном экспорте зерна в европейские страны. Данные об этом рассекретили российские хакеры из группировки «Солнцепек». «Украина заработала за июль больше миллиона долларов на незаконном экспорте пшеницы и кукурузы в Венгрию, Румынию, Словакию и ряд других стран ЕС», — приводит данные, полученные от хакеров, telegram-канал Mash. Больше всего Украина получила денег от Молдовы — 182 тысячи долларов. В начале лета ЕС решил продлить запрет на экспорт пшеницы из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу и Словакию. Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призывал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Киева.