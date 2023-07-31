Жертва скопинского маньяка дала совет похищенной девушке из Челябинска

Похищенной девушке из Челябинска бывшая жертва порекомендовала помощь психолога

Челябинке потребуется восстановление и помощь близких Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова дала совет девушке из Челябинска, которая пробыла в в заточении 14 лет. Она порекомендовала воспользоваться помощью психологов и заручиться поддержкой близких.

«Я ошарашена этой новостью. Просто какой-то нереальный срок — 14 лет. Но наконец-то для этой бедной женщины кошмар закончился. Хочу пожелать ей душевных сил и духа, пережить то, что с ней случилось, и вернуться к нормальной жизни… Я уверена, что ей необходимо поработать с психологом, все-таки самой будет очень трудно справится с таким прошлым. Я отказалась от специалистов, но сейчас считаю, что если бы согласилась на сеансы, моя рана бы зажила быстрее», — цитируют слова Мартыновой РИА Новости.

Жертва скопинского маньяка добавила, что ошарашена этой новостью. Для нее 14-летний срок заточения человека выглядит нереально, но бывшая жертва рада, что для челябинки этот кошмар закончился. По словам Мартыновой, сейчас ей надо обязательно попросить помощь у близких людей.

«Мне это помогло. Ни в коем случае нельзя терпеть насилие, если есть хоть какая-то возможность, надо обязательно просить помощи, не стыдиться и не бояться», — добавила бывшая жертва.

Ранее стало известно, что 30 июля в полицию Челябинска обратилась женщина, которую 14 лет удерживал житель поселка Смолино. Ей удалось сбежать и рассказать, что ее подругу хозяин дома убил в 2011 году. Возбуждено два уголовных дела, мужчина находится в медучреждении с белой горячкой под охраной правоохранительных органов.