Жертва скопинского маньяка дала совет похищенной девушке из Челябинска

Похищенной девушке из Челябинска бывшая жертва порекомендовала помощь психолога
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Челябинке потребуется восстановление и помощь близких Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова дала совет девушке из Челябинска, которая пробыла в в заточении 14 лет. Она порекомендовала воспользоваться помощью психологов и заручиться поддержкой близких.

«Я ошарашена этой новостью. Просто какой-то нереальный срок — 14 лет. Но наконец-то для этой бедной женщины кошмар закончился. Хочу пожелать ей душевных сил и духа, пережить то, что с ней случилось, и вернуться к нормальной жизни… Я уверена, что ей необходимо поработать с психологом, все-таки самой будет очень трудно справится с таким прошлым. Я отказалась от специалистов, но сейчас считаю, что если бы согласилась на сеансы, моя рана бы зажила быстрее», — цитируют слова Мартыновой РИА Новости.

Жертва скопинского маньяка добавила, что ошарашена этой новостью. Для нее 14-летний срок заточения человека выглядит нереально, но бывшая жертва рада, что для челябинки этот кошмар закончился. По словам Мартыновой, сейчас ей надо обязательно попросить помощь у близких людей.

«Мне это помогло. Ни в коем случае нельзя терпеть насилие, если есть хоть какая-то возможность, надо обязательно просить помощи, не стыдиться и не бояться», — добавила бывшая жертва.

Ранее стало известно, что 30 июля в полицию Челябинска обратилась женщина, которую 14 лет удерживал житель поселка Смолино. Ей удалось сбежать и рассказать, что ее подругу хозяин дома убил в 2011 году. Возбуждено два уголовных дела, мужчина находится в медучреждении с белой горячкой под охраной правоохранительных органов.

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Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова дала совет девушке из Челябинска, которая пробыла в в заточении 14 лет. Она порекомендовала воспользоваться помощью психологов и заручиться поддержкой близких. «Я ошарашена этой новостью. Просто какой-то нереальный срок — 14 лет. Но наконец-то для этой бедной женщины кошмар закончился. Хочу пожелать ей душевных сил и духа, пережить то, что с ней случилось, и вернуться к нормальной жизни… Я уверена, что ей необходимо поработать с психологом, все-таки самой будет очень трудно справится с таким прошлым. Я отказалась от специалистов, но сейчас считаю, что если бы согласилась на сеансы, моя рана бы зажила быстрее», — цитируют слова Мартыновой РИА Новости. Жертва скопинского маньяка добавила, что ошарашена этой новостью. Для нее 14-летний срок заточения человека выглядит нереально, но бывшая жертва рада, что для челябинки этот кошмар закончился. По словам Мартыновой, сейчас ей надо обязательно попросить помощь у близких людей. «Мне это помогло. Ни в коем случае нельзя терпеть насилие, если есть хоть какая-то возможность, надо обязательно просить помощи, не стыдиться и не бояться», — добавила бывшая жертва. Ранее стало известно, что 30 июля в полицию Челябинска обратилась женщина, которую 14 лет удерживал житель поселка Смолино. Ей удалось сбежать и рассказать, что ее подругу хозяин дома убил в 2011 году. Возбуждено два уголовных дела, мужчина находится в медучреждении с белой горячкой под охраной правоохранительных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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