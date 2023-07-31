31 июля 2023

Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра

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В сторону ВСУ были нанесены упреждающие удары, заявил Рогов Фото:
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Планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что в сторону украинских войск были нанесены упреждающие удары.

«Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — передает слова Рогова РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ стягивает силы на правом берегу Днепра. Именно оттуда противник планировал начинать операцию по форсированию пересохшего Каховского водохранилища и ЗАЭС, уточнил политик.

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ успешно отражает попытки ВСУ атаковать на запорожском направлении. Начальник пресс-центра «восточной» группировки Олег Чехов. Бойцы заявил, что группировка ВС РФ пресекла две попытки ВСУ провести разведку двух сел в Запорожье.

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Планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что в сторону украинских войск были нанесены упреждающие удары. «Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — передает слова Рогова РИА Новости. Он отметил, что ВСУ стягивает силы на правом берегу Днепра. Именно оттуда противник планировал начинать операцию по форсированию пересохшего Каховского водохранилища и ЗАЭС, уточнил политик. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ успешно отражает попытки ВСУ атаковать на запорожском направлении. Начальник пресс-центра «восточной» группировки Олег Чехов. Бойцы заявил, что группировка ВС РФ пресекла две попытки ВСУ провести разведку двух сел в Запорожье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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