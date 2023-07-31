Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра

01 августа 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

В сторону ВСУ были нанесены упреждающие удары, заявил Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что в сторону украинских войск были нанесены упреждающие удары. «Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — передает слова Рогова РИА Новости. Он отметил, что ВСУ стягивает силы на правом берегу Днепра. Именно оттуда противник планировал начинать операцию по форсированию пересохшего Каховского водохранилища и ЗАЭС, уточнил политик. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ успешно отражает попытки ВСУ атаковать на запорожском направлении. Начальник пресс-центра «восточной» группировки Олег Чехов. Бойцы заявил, что группировка ВС РФ пресекла две попытки ВСУ провести разведку двух сел в Запорожье.

Планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что в сторону украинских войск были нанесены упреждающие удары. «Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — передает слова Рогова РИА Новости. Он отметил, что ВСУ стягивает силы на правом берегу Днепра. Именно оттуда противник планировал начинать операцию по форсированию пересохшего Каховского водохранилища и ЗАЭС, уточнил политик. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ успешно отражает попытки ВСУ атаковать на запорожском направлении. Начальник пресс-центра «восточной» группировки Олег Чехов. Бойцы заявил, что группировка ВС РФ пресекла две попытки ВСУ провести разведку двух сел в Запорожье.