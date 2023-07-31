МИД: Африка видит по СВО, что оружие РФ превосходит западное

01 августа 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Ход СВО убедил Африку в превосходстве оружия РФ над западным, заявили в МИД Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Африка видит по спецоперации, что российское оружие превосходит западное, поэтому интерес к нему увеличивается. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. «Оно (военно-техническое взаимодействие — прим URA.RU) находится на достаточно высоком уровне и быстро развивается с африканским континентом. Там внимательно изучают опыт боевых действий и смотрят на то, что российское оружие по качеству значительно превосходит „хваленое“ западное вооружение, видят результаты применения этого вооружения на поле боя, и интерес к нему растет», — сказал посол Озеров в передаче «Большая игра» на Первом канале. В Минобороны Великобритании предупредили, что оружие России является серьезной угрозой для украинской стороны на поле боя. По данным Newsweek, в ведомстве отметили, что экипаж российского ударно-разведывательного вертолета «Аллигатор» Ка-52М виртуозно поражает позиции ВСУ, обходя украинскую систему противовоздушной обороны, передает MK.RU. В своей статье для Atlantic, обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен написал, что ВСУ терпят поражение из-за эффективности русского оружия против техники Запада.

Африка видит по спецоперации, что российское оружие превосходит западное, поэтому интерес к нему увеличивается. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. «Оно (военно-техническое взаимодействие — прим URA.RU) находится на достаточно высоком уровне и быстро развивается с африканским континентом. Там внимательно изучают опыт боевых действий и смотрят на то, что российское оружие по качеству значительно превосходит „хваленое“ западное вооружение, видят результаты применения этого вооружения на поле боя, и интерес к нему растет», — сказал посол Озеров в передаче «Большая игра» на Первом канале. В Минобороны Великобритании предупредили, что оружие России является серьезной угрозой для украинской стороны на поле боя. По данным Newsweek, в ведомстве отметили, что экипаж российского ударно-разведывательного вертолета «Аллигатор» Ка-52М виртуозно поражает позиции ВСУ, обходя украинскую систему противовоздушной обороны, передает MK.RU. В своей статье для Atlantic, обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен написал, что ВСУ терпят поражение из-за эффективности русского оружия против техники Запада.