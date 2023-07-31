31 июля 2023
30 июля 2023
29 июля 2023

В Гидрометцентре предупредили, что в ЯНАО будет сухой август

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, одуванчики
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что август для жителей ЯНАО будет сухим Фото:

В ЯНАО спрогнозировали дефицит осадков в августе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дефицит дождей в последний месяц лета ожидается в Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях. А тажже малое количество осадков будет в Башкортостане, на севере Красноярского края и Якутии», — передает слова Вильфанда ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что власти ЯНАО продлили запрет на посещение ямальских лесов до 15 августа. Это связано с установившейся жаркой погодой, дефицитом осадков и прохождением гроз, которые увеличивают риск возникновения пожаров.

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В ЯНАО спрогнозировали дефицит осадков в августе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Дефицит дождей в последний месяц лета ожидается в Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях. А тажже малое количество осадков будет в Башкортостане, на севере Красноярского края и Якутии», — передает слова Вильфанда ТАСС. Ранее URA.RU писало, что власти ЯНАО продлили запрет на посещение ямальских лесов до 15 августа. Это связано с установившейся жаркой погодой, дефицитом осадков и прохождением гроз, которые увеличивают риск возникновения пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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