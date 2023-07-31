В Гидрометцентре предупредили, что в ЯНАО будет сухой август

В ЯНАО спрогнозировали дефицит осадков в августе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Дефицит дождей в последний месяц лета ожидается в Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях. А тажже малое количество осадков будет в Башкортостане, на севере Красноярского края и Якутии», — передает слова Вильфанда ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что власти ЯНАО продлили запрет на посещение ямальских лесов до 15 августа. Это связано с установившейся жаркой погодой, дефицитом осадков и прохождением гроз, которые увеличивают риск возникновения пожаров.
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