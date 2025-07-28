Вахтовики Ямала жалуются на штрафы, ограничения и обман с зарплатой: подборка самых частых претензий

Вахтовики на Ямале массово жалуются на условия труда и жизни

29 июля 2025 в 17:12 Размер текста - 17 +

Суровый быт на вахте - одна из наиболее частых претензий как вахтовиков, так и вахтовичек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работники вахтовым методом на предприятиях Ямала продолжают массово жаловаться на условия труда, непрозрачную систему оплаты и жесткие ограничения на объектах. Корреспондент URA.RU собрал основные претензии вахтовиков и вахтовичек, которые они обсуждают в профессиональных сообществах и социальных сетях. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Кому на нефтегазовых предприятиях ЯНАО платят самую высокую зарплату Обман при указании зарплаты Одной из наиболее частых жалоб остается непрозрачность расчета зарплаты. В объявлениях работодатели указывают сумму за всю вахту, что вводит новичков в заблуждение. «Пишут: 174 тысячи за вахту, а потом выясняется, что это за 45 дней работы и 45 дней отдыха. В месяц выходит 58 тысяч, если межвахта не оплачивается. Почему нельзя сразу писать зарплату в месяц? Видимо, это выглядит не так привлекательно», — рассказывает вахтовик Алексей из Нового Уренгоя. Штрафы и ограничения в сфере техбезопасности и экологии Многие работники отмечают жесткую систему штрафов. «На заводе штрафы конские — 100 тысяч за то, что пронес телефон»,— делится своим опытом Сергей, трудящийся на одном из крупных предприятий Ямала. Пользование сотовым телефоном в ходе производственных процессов считается грубым нарушением требований безопасности. Также не разрешается привозить с собой компьютерную технику и фотоаппараты. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Вахтовик из ЯНАО поделился эффективным народным средством от комаров Кроме этого, на большинстве крупных предприятиях нефтегаза категорически запрещается брать охотничье оружие и удочки. Работникам нельзя не только отстреливать диких животных и ловить рыбу, но и собирать в окрестностях цветы, грибы и ягоды. Несоблюдение этих правил вредит политике ТЭК в сфере сохранения окружающей среды. Этих ограничений строго придерживаются, в частности, дочерние предприятия НОВАТЭК в ЯНАО. Штрафуют и тех, кто не носит средства индивидуальной защиты (СИЗ). «Когда выписываешь сотруднику штраф за нарушение ношения СИЗ и нарушение стандартов компании, начинается истерика. Ой, какой работодатель — тиран!» — отзывается одна из менеджеров. Отмечают также, что не все компании и не всегда находят время и возможность каждый день проверять соблюдение правил ношения СИЗ на всех объектах предприятий. Проблемы с бытовыми условиями и снабжением НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Бунт вахтовиков в ЯНАО: задержанные зарплаты будут выплачены Среди наиболее частых жалоб — очереди в столовой и душе, перебои с электричеством, сотовой связью на месторождениях, недостаток спецодежды и средств индивидуальной защиты на субподрядных предприятиях, обслуживающих деятельность крупных компаний. «Летней спецовки не выдают даже летом, ходим в зимней. На складе даже перчаток нет», — рассказывает Николай, работавший вахтовым методом весной 2025 года. По его словам, в общежитиях часто наблюдается антисанитария и перенаселение: «Комнаты рассчитаны на троих, но заселяют по пять-шесть человек. Везде песок, грязь, убирать бесполезно». Нарушения при трудоустройстве и выплатах Отдельной проблемой вахтовики называют действия кадровых агентств. «Обещают одно, а по факту другое. Аванс урезают, зарплату задерживают, а если начинаешь требовать свое — говорят: не нравится, вокзал в той стороне», — рассказывает Александр, который работал через агентство «Траст Строй». По его словам, часть зарплаты так и не выплатили даже после сдачи спецодежды. Питание и медицинское обслуживание НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Бурлящий вахтовый мир: рейтинг бюджетных столовых на Ямале для приезжих рабочих Питание на объектах часто оценивают как посредственное. «В столовой — тройка с минусом. После обеда многие пьют лапирамид», — делится впечатлениями Евгений. Также отмечаются очереди на медосмотр и длительное ожидание оформления пропусков. В свою очередь, женщины-вахтовички, занятые в сфере организации питания, часто спорят с теми, кто жалуется на скудные обеды и ужины и обижаются на их претензии: "Про то что отходами кормим парней, ложь! Наши ( я про бригаду, в которой работаю) парни, не жалуются, наоборот, говорят, что по сравнению с другими кустами, где обслуживают другие сервисные организации, питание отличное. Каши, выпечка, первое и второе, салаты и компот. А цены видели?! Тарелка супа — от семи до 22 рублей, котлеты — от 55 до 98 рублей, гариниры — от 11 до 20 рублей. А порции видели, какие? Грех жаловаться!" — пишет одна из поварих с предприятия, занятого на подрядах в Бованенково. Половая дискриминация Мужчины-вахтовики часто не вопринимают всерьез амбиции женщин и рекомендуют им избегать работы вахтовым методом. «Девчонки, вам дома надо сидеть, борщи варить, детей воспитывать и мужа ждать с работы. Какая вахта?» — пишет один участников сообщества в сети. Такое отношение раздражает женщин-вахтовичек и вызывает ожесточенные споры в сети. «Мда, примитивное мужское мнение», — посмеиваются бывалые вахтовички. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работники вахтовым методом на предприятиях Ямала продолжают массово жаловаться на условия труда, непрозрачную систему оплаты и жесткие ограничения на объектах. Корреспондент URA.RU собрал основные претензии вахтовиков и вахтовичек, которые они обсуждают в профессиональных сообществах и социальных сетях. Обман при указании зарплаты Одной из наиболее частых жалоб остается непрозрачность расчета зарплаты. В объявлениях работодатели указывают сумму за всю вахту, что вводит новичков в заблуждение. «Пишут: 174 тысячи за вахту, а потом выясняется, что это за 45 дней работы и 45 дней отдыха. В месяц выходит 58 тысяч, если межвахта не оплачивается. Почему нельзя сразу писать зарплату в месяц? Видимо, это выглядит не так привлекательно», — рассказывает вахтовик Алексей из Нового Уренгоя. Штрафы и ограничения в сфере техбезопасности и экологии Многие работники отмечают жесткую систему штрафов. «На заводе штрафы конские — 100 тысяч за то, что пронес телефон»,— делится своим опытом Сергей, трудящийся на одном из крупных предприятий Ямала. Пользование сотовым телефоном в ходе производственных процессов считается грубым нарушением требований безопасности. Также не разрешается привозить с собой компьютерную технику и фотоаппараты. Кроме этого, на большинстве крупных предприятиях нефтегаза категорически запрещается брать охотничье оружие и удочки. Работникам нельзя не только отстреливать диких животных и ловить рыбу, но и собирать в окрестностях цветы, грибы и ягоды. Несоблюдение этих правил вредит политике ТЭК в сфере сохранения окружающей среды. Этих ограничений строго придерживаются, в частности, дочерние предприятия НОВАТЭК в ЯНАО. Штрафуют и тех, кто не носит средства индивидуальной защиты (СИЗ). «Когда выписываешь сотруднику штраф за нарушение ношения СИЗ и нарушение стандартов компании, начинается истерика. Ой, какой работодатель — тиран!» — отзывается одна из менеджеров. Отмечают также, что не все компании и не всегда находят время и возможность каждый день проверять соблюдение правил ношения СИЗ на всех объектах предприятий. Проблемы с бытовыми условиями и снабжением Среди наиболее частых жалоб — очереди в столовой и душе, перебои с электричеством, сотовой связью на месторождениях, недостаток спецодежды и средств индивидуальной защиты на субподрядных предприятиях, обслуживающих деятельность крупных компаний. «Летней спецовки не выдают даже летом, ходим в зимней. На складе даже перчаток нет», — рассказывает Николай, работавший вахтовым методом весной 2025 года. По его словам, в общежитиях часто наблюдается антисанитария и перенаселение: Нарушения при трудоустройстве и выплатах Отдельной проблемой вахтовики называют действия кадровых агентств. «Обещают одно, а по факту другое. Аванс урезают, зарплату задерживают, а если начинаешь требовать свое — говорят: не нравится, вокзал в той стороне», — рассказывает Александр, который работал через агентство «Траст Строй». По его словам, часть зарплаты так и не выплатили даже после сдачи спецодежды. Питание и медицинское обслуживание Питание на объектах часто оценивают как посредственное. «В столовой — тройка с минусом. После обеда многие пьют лапирамид», — делится впечатлениями Евгений. Также отмечаются очереди на медосмотр и длительное ожидание оформления пропусков. В свою очередь, женщины-вахтовички, занятые в сфере организации питания, часто спорят с теми, кто жалуется на скудные обеды и ужины и обижаются на их претензии: Половая дискриминация Мужчины-вахтовики часто не вопринимают всерьез амбиции женщин и рекомендуют им избегать работы вахтовым методом. «Девчонки, вам дома надо сидеть, борщи варить, детей воспитывать и мужа ждать с работы. Какая вахта?» — пишет один участников сообщества в сети. Такое отношение раздражает женщин-вахтовичек и вызывает ожесточенные споры в сети. «Мда, примитивное мужское мнение», — посмеиваются бывалые вахтовички.