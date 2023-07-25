Власти ЯНАО продлили запрет на посещение лесов

Власти ЯНАО продлили запрет на посещение ямальских лесов до 15 августа. О данном решении сообщается в приказе окружного департамента природных ресурсов.
«Ограничительные меры продлеваются в связи с установившейся жаркой погодой, дефицитом осадков и прохождением гроз, которые увеличивают риск возникновения пожаров. При стабилизации лесопожарной обстановки и благоприятном метеорологическом прогнозе ограничения будут отменены», — прокомментировали решение в пресс-службе губернатора.
Ограничение коснется жителей Приуральского, Пуровского, Шурышкарского, Надымского и Красноселькупского районов. Нахождение в лесу разрешается только работникам предприятий, чья деятельность связана с лесом напрямую.
Ранее URA.RU рассказало, что власти ввели запрет на пребывание в лесах до 25 июля. Жители ЯНАО возмутились таким решением властей.
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