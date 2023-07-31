В Киеве объяснили рост уклонистов от мобилизации в ВСУ

Замминистра обороны Павлюк: уклонение от мобилизации растет из-за отношения к службе в обществе

01 августа 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

По мнению Александра Павлюка, число уклонистов растет из-за отношения к службе в обществе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уклонение от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины растет из-за отношения к военной службе в обществе. Об этом заявил первый заместитель министра обороны страны Александр Павлюк. «Это проблема, потому что она нарастает. Если сказать просто, то это препятствование действиям ВСУ. Рано или поздно правоохранительные органы обратят внимание и на эту проблему, которой не было бы, будь все по закону», — заявил Павлюк телеканалу «Рада». Так он ответил на вопрос о деятельности telegram-каналов, которые помогают украинским мужчинам избежать мобилизации в ВСУ. По словам замминистра, уклонение связано с отношением общества к службе, а не только с методами работы территориальных центров комплектования. «С этой проблемой нужно начинать бороться уже сейчас. Это поиск проблематики не только в сотрудниках ТЦК, но и в обществе», — подчеркнул Павлюк. Ранее в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Мужское население, согласно приказу военкома Оболонского района, должно явиться в военкомат в течение 10 дней. В это же время в Одесской области отметили рост коррупции в военкоматах, который связан со сменой руководителя центра комплектования и увеличением числа украинцев, отказывающихся проходить военную службу.

Уклонение от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины растет из-за отношения к военной службе в обществе. Об этом заявил первый заместитель министра обороны страны Александр Павлюк. «Это проблема, потому что она нарастает. Если сказать просто, то это препятствование действиям ВСУ. Рано или поздно правоохранительные органы обратят внимание и на эту проблему, которой не было бы, будь все по закону», — заявил Павлюк телеканалу «Рада». Так он ответил на вопрос о деятельности telegram-каналов, которые помогают украинским мужчинам избежать мобилизации в ВСУ. По словам замминистра, уклонение связано с отношением общества к службе, а не только с методами работы территориальных центров комплектования. «С этой проблемой нужно начинать бороться уже сейчас. Это поиск проблематики не только в сотрудниках ТЦК, но и в обществе», — подчеркнул Павлюк. Ранее в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Мужское население, согласно приказу военкома Оболонского района, должно явиться в военкомат в течение 10 дней. В это же время в Одесской области отметили рост коррупции в военкоматах, который связан со сменой руководителя центра комплектования и увеличением числа украинцев, отказывающихся проходить военную службу.