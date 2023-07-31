Силовики задержали мать челябинского маньяка, который 14 лет держал в плену женщину

Мать маньяка подозревают в причастности к преступлениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мать маньяка из Смолино (Челябинская область), который на протяжении 14 лет удерживал в плену женщину. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Пока дело возбуждено по двум статьям: похищение человека и убийство. Мать мужчины задержана для выяснения обстоятельств случившегося. Вскоре им должны избрать меру пресечения», — рассказал источник.

После того, как стало известно о произошедшем, мать увозили на допрос. Первоначально она проходила, как свидетель. При этом за один день ее несколько раз увозили в отдел для дачи показаний. Все время, что челябинка провела в заточении, мать мужчины жила вместе с ней в одном доме. По имеющейся информации, именно она помогла ей сбежать, когда ее сына в алкогольном припадке забрали санитары.

URA.RU направило запрос в пресс-службе СКР по региону. Там сообщили, что не владеют такой информацией.

Мужчина держал женщину в плену с 2009 года. Он издевался и насиловал ее, применял на ней различные способы извращения. 30 июля она смогла сбежать и рассказать обо всем полицейским. В доме мужчины провели обыски, в ходе которых на заднем дворе нашли расчлененный труп неустановленного лица. По показаниям потерпевшей, тело принадлежит другой пленнице маньяка, которую он убил в 2011 году.