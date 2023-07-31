После новости URA.RU овдовевшему отцу-одиночке, которого повторно отправляют в Донбасс, дадут отпуск

01 августа 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцу Никите, который во время отпуска стал вдовцом и отцом-одиночкой, дадут дополнительный отпуск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участнику СВО из Екатеринбурга, у которого во время отпуска во сне умерла жена, дадут дополнительный десятидневный отпуск. Дело в том, что в семье военнослужащего подрастает трехлетний сын. В одночасье мужчина стал вдовцом и отцом-одиночкой. При этом ему было велено возвращаться в зону проведения СВО. Мужчина обращался в разные инстанции за помощью, но все попытки урегулировать вопрос оказались тщетными. Тогда екатеринбуржец Никита обратился за помощью к журналисту URA.RU. «Я безмерно благодарен всем, кто откликнулся на мою ситуацию. В какой-то момент я почувствовал себя таким бессильным, что опускались руки. Отдельную благодарность я хочу выразить корреспонденту URA.RU, которая, понимая всю сложность моей ситуации, взялась за мою историю. Я благодарен всем ведомствам, которые приложили усилия, чтобы помочь мне остаться с моим трехлетним сыном. Сегодня я могу выдохнуть и наконец-то уделить время своему ребенку», — сказал Никита. В период десятидневного отпуска будет собрана экстренная комиссия. Члены комиссии постараются за указанный срок предпринять все усилия, чтобы участник СВО из Екатеринбурга Никита, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, смог остаться дома рядом с трехлетним сыном, который недавно потерял маму. Редакция URA.RU выражает благодарность за содействие в работе корреспондента агентства министру общественной безопасности Свердловской области, руководителю аппарата антитеррористической комиссии Александру Кудрявцеву, военному комиссару региона Юрию Аксенову, военкому Чкаловского района Екатеринбурга Ивану Канивцу. Также редакция благодарит уполномоченного по правам человека в области Татьяну Мерзлякову и руководителя регионального отделения президентского фонда «Защитники Отечества» Илдара Якупова. Публикация о том, что екатеринбуржца, который остался вдовцом и отцом-одиночной во время своего кратковременного отпуска, отправляют повторно на СВО, появилась на сайте агентства 31 июля 2023 года. Тогда молодой человек пожаловался журналисту на то, что вынужден вернуться в зону проведения спецоперации, оставив сына. Мужчина переживал о том, что трехлетний сын может остаться полным сиротой и попадет в детский дом. Редакция URA.RU продолжает следить за историей Никиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участнику СВО из Екатеринбурга, у которого во время отпуска во сне умерла жена, дадут дополнительный десятидневный отпуск. Дело в том, что в семье военнослужащего подрастает трехлетний сын. В одночасье мужчина стал вдовцом и отцом-одиночкой. При этом ему было велено возвращаться в зону проведения СВО. Мужчина обращался в разные инстанции за помощью, но все попытки урегулировать вопрос оказались тщетными. Тогда екатеринбуржец Никита обратился за помощью к журналисту URA.RU. «Я безмерно благодарен всем, кто откликнулся на мою ситуацию. В какой-то момент я почувствовал себя таким бессильным, что опускались руки. Отдельную благодарность я хочу выразить корреспонденту URA.RU, которая, понимая всю сложность моей ситуации, взялась за мою историю. Я благодарен всем ведомствам, которые приложили усилия, чтобы помочь мне остаться с моим трехлетним сыном. Сегодня я могу выдохнуть и наконец-то уделить время своему ребенку», — сказал Никита. В период десятидневного отпуска будет собрана экстренная комиссия. Члены комиссии постараются за указанный срок предпринять все усилия, чтобы участник СВО из Екатеринбурга Никита, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, смог остаться дома рядом с трехлетним сыном, который недавно потерял маму. Редакция URA.RU выражает благодарность за содействие в работе корреспондента агентства министру общественной безопасности Свердловской области, руководителю аппарата антитеррористической комиссии Александру Кудрявцеву, военному комиссару региона Юрию Аксенову, военкому Чкаловского района Екатеринбурга Ивану Канивцу. Также редакция благодарит уполномоченного по правам человека в области Татьяну Мерзлякову и руководителя регионального отделения президентского фонда «Защитники Отечества» Илдара Якупова. Публикация о том, что екатеринбуржца, который остался вдовцом и отцом-одиночной во время своего кратковременного отпуска, отправляют повторно на СВО, появилась на сайте агентства 31 июля 2023 года. Тогда молодой человек пожаловался журналисту на то, что вынужден вернуться в зону проведения спецоперации, оставив сына. Мужчина переживал о том, что трехлетний сын может остаться полным сиротой и попадет в детский дом. Редакция URA.RU продолжает следить за историей Никиты.