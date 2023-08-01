В Германии связали провал наступления ВСУ с действиями Суровикина

T-Online: линия Суровикина затруднила контрнаступление ВСУ

01 августа 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин грамотно построил сооружения, вставшие на пути ВСУ, пишет издание Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ испытывают сложности в ходе наступления из-за линии обороны, построенной под началом замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ), генерал-полковника Сергея Суровикина. Об этом пишет ряд немецких изданий. На Западе для обозначения многокилометровой системы обороны ВС РФ даже придумали название — «линия Суровикина». «Российская „линия Суровикина“ замедляет украинское контрнаступление. Оно продвигается медленнее, чем предполагалось», — говорится в материале издания T-Online. Там добавили, что эта линия представляет собой обширные инженерные сооружения, такие как минные поля, системы противотанковых рвов, зубья дракона, ложные окопы и другие. ВС РФ обороняются за этой линией, нанося удары по подразделениям ВСУ, которые пытаются прорваться к «линии Суровикина». Другое немецкое издание Frankfurter Rundschau сообщает, что, благодаря оборонительной линии, одна из целей ВСУ — занять Мелитополь и продвинуться к границам Крыма и Азовского моря — не была достигнута. В некоторых направлениях украинское контрнаступление было заменено контрнаступлением российских вооруженных сил, особенно в районе города Сватово. Ранее в СМИ появились слухи о том, что Сергей Суровикин покинул зону боевых действий после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который был 24 июня. Была неподтвержденная информация, что он находится в СИЗО в Москве. Однако заместитель Суровикина, генерал-полковник Андрей Юдин, опроверг эту информацию. Общественники проверили следственный изолятор, но генерала там не нашли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ испытывают сложности в ходе наступления из-за линии обороны, построенной под началом замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ), генерал-полковника Сергея Суровикина. Об этом пишет ряд немецких изданий. На Западе для обозначения многокилометровой системы обороны ВС РФ даже придумали название — «линия Суровикина». «Российская „линия Суровикина“ замедляет украинское контрнаступление. Оно продвигается медленнее, чем предполагалось», — говорится в материале издания T-Online. Там добавили, что эта линия представляет собой обширные инженерные сооружения, такие как минные поля, системы противотанковых рвов, зубья дракона, ложные окопы и другие. ВС РФ обороняются за этой линией, нанося удары по подразделениям ВСУ, которые пытаются прорваться к «линии Суровикина». Другое немецкое издание Frankfurter Rundschau сообщает, что, благодаря оборонительной линии, одна из целей ВСУ — занять Мелитополь и продвинуться к границам Крыма и Азовского моря — не была достигнута. В некоторых направлениях украинское контрнаступление было заменено контрнаступлением российских вооруженных сил, особенно в районе города Сватово. Ранее в СМИ появились слухи о том, что Сергей Суровикин покинул зону боевых действий после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который был 24 июня. Была неподтвержденная информация, что он находится в СИЗО в Москве. Однако заместитель Суровикина, генерал-полковник Андрей Юдин, опроверг эту информацию. Общественники проверили следственный изолятор, но генерала там не нашли.