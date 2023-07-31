31 июля 2023

Челябинский маньяк, 14 лет удерживающий женщину, признался в содеянном

© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, закон, тюрьма, подсудимый, правосудие, суд, клетка, руки подсудимого
Владимир Ческидов признался в похищении и убийстве Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Маньяк из Смолино (Челябинская область) Владимир Ческидов признал вину в похищении женщины и убийстве. При этом, как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, изнасилование женщины он отрицает.

«Ческидов признался в инкриминируемых ему обвинениях. Но настоял, что вступал в интимную близость с пленницей исключительно по обоюдному согласию», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что не владеют информацией.

1 августа Ческидову и его матери должны избрать меру пресечения. URA.RU ведет прямую трансляцию из зала суда.

Ческидов удерживал женщину в своем доме с 2009 года. Все это время он издевался над ней, не давая покинуть территории дома. Мать Ческидова жила с ними под одной крышей. Пленница смогла сбежать, когда маньяка увезли с алкогольным припадком. Воспользовавшись моментом, женщина смогла совершить побег и рассказать о случившемся правоохранителям.

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Маньяк из Смолино (Челябинская область) Владимир Ческидов признал вину в похищении женщины и убийстве. При этом, как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, изнасилование женщины он отрицает. «Ческидов признался в инкриминируемых ему обвинениях. Но настоял, что вступал в интимную близость с пленницей исключительно по обоюдному согласию», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что не владеют информацией. 1 августа Ческидову и его матери должны избрать меру пресечения. URA.RU ведет прямую трансляцию из зала суда. Ческидов удерживал женщину в своем доме с 2009 года. Все это время он издевался над ней, не давая покинуть территории дома. Мать Ческидова жила с ними под одной крышей. Пленница смогла сбежать, когда маньяка увезли с алкогольным припадком. Воспользовавшись моментом, женщина смогла совершить побег и рассказать о случившемся правоохранителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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