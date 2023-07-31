Челябинский маньяк, 14 лет удерживающий женщину, признался в содеянном

Маньяк из Смолино (Челябинская область) Владимир Ческидов признал вину в похищении женщины и убийстве. При этом, как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, изнасилование женщины он отрицает.
«Ческидов признался в инкриминируемых ему обвинениях. Но настоял, что вступал в интимную близость с пленницей исключительно по обоюдному согласию», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что не владеют информацией.
1 августа Ческидову и его матери должны избрать меру пресечения. URA.RU ведет прямую трансляцию из зала суда.
Ческидов удерживал женщину в своем доме с 2009 года. Все это время он издевался над ней, не давая покинуть территории дома. Мать Ческидова жила с ними под одной крышей. Пленница смогла сбежать, когда маньяка увезли с алкогольным припадком. Воспользовавшись моментом, женщина смогла совершить побег и рассказать о случившемся правоохранителям.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.