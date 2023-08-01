Украинские военные рассказали, почему провалили контрнаступление

Украинский морской пехотинец «Дуб»: российские солдаты разрушили дороги для передвижения ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
Украинский солдат сообщил, что Украина упустила момент для удара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты признали неудачу в контрнаступлении. Об этом они рассказали американскому изданию Reuters. По словам военнослужащих ВСУ, российские солдаты разрушили дорогу для передвижения ВСУ.

«Русские ждали нас», — заявил украинский солдат с позывным «Булат» Reuters. По его словам, Украина упустила момент для атаки.

«Булат» отметил, что миссия ВСУ была рассчитана на два дня. «Мы не смогли заехать в темное время суток в нужное время по нескольким причинам», — заявил он.

Украинский морской пехотинец с позывным «Дуб» заявил, что российские силы установили «заблаговременно прицельные зоны» в ожидании удара. По его словам, у ВСУ были проблемы с передвижением, так как российские солдаты разрушили дорогу. «Дуб» отметил, что даже в хорошую погоду украинские военные не могли идти из-за многочисленных ям.

Ранее американский обозреватель Брендан Коул сообщил, что оборонительные сооружения российских военных стали непреодолимой преградой для бойцов ВСУ при контрнаступлении. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что наступательные действия ВСУ идут медленными темпами, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские солдаты признали неудачу в контрнаступлении. Об этом они рассказали американскому изданию Reuters. По словам военнослужащих ВСУ, российские солдаты разрушили дорогу для передвижения ВСУ. «Русские ждали нас», — заявил украинский солдат с позывным «Булат» Reuters. По его словам, Украина упустила момент для атаки. «Булат» отметил, что миссия ВСУ была рассчитана на два дня. «Мы не смогли заехать в темное время суток в нужное время по нескольким причинам», — заявил он. Украинский морской пехотинец с позывным «Дуб» заявил, что российские силы установили «заблаговременно прицельные зоны» в ожидании удара. По его словам, у ВСУ были проблемы с передвижением, так как российские солдаты разрушили дорогу. «Дуб» отметил, что даже в хорошую погоду украинские военные не могли идти из-за многочисленных ям. Ранее американский обозреватель Брендан Коул сообщил, что оборонительные сооружения российских военных стали непреодолимой преградой для бойцов ВСУ при контрнаступлении. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что наступательные действия ВСУ идут медленными темпами, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...